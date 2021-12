C'est un événement non moins majeur. La ville d'Oran, qui a abrité le sommet de l'Opep en 2008, la 19e Conférence internationale du gaz naturel liquéfié en 2010 et la Réunion méditerranéenne 5+5 des pays méditerranéens, accueillera à partir d'aujourd'hui, et pour 2 jours consécutifs, le séminaire méditerranéen, rentrant dans le cadre des préparatifs de la 19e édition des Jeux méditerranéens de 2022. Cette rencontre est, selon les responsables locaux, une occasion pour répondre aux détracteurs de cette ville radieuse. D'autant plus que des langues se sont déliées, ces derniers jours, faisant état de «l'éventuel retrait des JM de la ville d'Oran». La rencontre d'aujourd'hui regroupe près d'une cinquantaine de membres, parmi lesquels l'on compte 28 chefs de mission des Comités olympiques nationaux méditerranéens et 19 délégués techniques des Fédérations sportives internationales, représentant les disciplines sportives retenues pour les JM. Le rendez-vous est d'autant plus important que ce dernier réunit également plusieurs membres du Comité international des Jeux méditerranéens, les représentants de la commission de coordination du comité international des Jeux méditerranéens. El Bahia est sous les feux de la rampe, dès aujourd'hui, en plus du CIJM. Elle est plus que visée après que le nouveau président de cette instance, l'Italien, David Tizzano, a exprimé, récemment, son «inquiétude vis-à-vis de ce qui est qualifié de retard dans les préparatifs des JM». Les pouvoirs publics algériens ont vite fait de réagir, en levant tous les équivoques et suspense, tout en rassurant ces «sceptiques». Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, a estimé que «le communiqué du CIJM ne reflète pas la réalité du terrain». Et de renouveler encore une fois ses déclarations, en s'exprimant devant la Commission de la jeunesse, des sports et de l'activité associative de l'Assemblée populaire nationale. Sebgag a fait état «de la bonne marche des préparatifs des JM 2022». Des membres du CIJM ont rallié El Bahia depuis mercredi soir. Le ministre les a invités, tout simplement, à «faire leur constat d' eux-mêmes sur le terrain», ajoutant que «les garanties que nous devrons offrir au CIJM sera le terrain qui sera la meilleure réponse aux fake news qui circulent sur les réseaux sociaux». Le commissaire aux JM, Mohamed Aziz Derouaz, n'a pas, pour sa part, dissimulé sa satisfaction de la tournure de la réunion par visioconférence, qu'il a tenue avec les membres du CIJM. Celle-ci a porté sur les préparatifs du rendez-vous méditerranéen. «Toutes les zones d'ombre qui subsistaient autour des préparatifs de la prochaine édition des JM, ont été levées à l'occasion de notre récente réunion avec le CIJM», a-t-il affirmé, soulignant qu'«il dispose de solides arguments à avancer». L'ancien MJS a fait savoir que «le retard accusé, ces dernières années au niveau, notamment du complexe sportif d'Oran a été comblé en l'espace de 2 mois», précisant que «ce qui a été réalisé au cours des 2 derniers mois au niveau du nouveau complexe sportif d'Oran a permis de rattraper un retard sensible». Aujourd'hui, le stade de football de 40 000 places est désormais prêt à 100%. Idem pour le centre nautique et la salle omnisports, dont le taux d'avancement des travaux a atteint 80%». La rencontre d'aujourd'hui abordera les volets liés à l'optimisation des échanges entre les différentes parties prenantes et, la finalisation des aspects techniques liés au déroulement des compétitions des Jeux méditerranéens d'Oran.