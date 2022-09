C'est demain à 20h que les Canaris affronteront sur leur terrain les Sanafir du CS Constantine dans une rencontre qui s'annonce déjà très difficile. Une confrontation qui promet du très bon spectacle au vu de la qualité de jeu que développent déjà les joueurs des deux clubs ainsi que l'enjeu qui l'entoure. Les Canaris tenteront sans nul doute d'effacer le revers essuyé lors de la première journée avec une défaite amère concédée devant l'ASO Chlef. L'issue de la rencontre a été décevante pour toutes les parties dont essentiellement le coach Riga qui entame avec une défaite son passage à la JSK. La direction à sa tête Yazid Iarichane n'a pas réagi à la défaite sachant que la rencontre se jouait déjà à l'extérieur des bases et bien entendu ce n'est pas la première défaite qui peut faire office de baromètre. En fait, la rencontre d'aujourd'hui à Tizi Ouzou est difficile à maints égards. Les Canaris jouent déjà sous une légère pression à cause de la défaite concédée face à l'ASO Chlef. Ils devront arracher une victoire pour effacer et faire oublier la débâcle et ainsi rassurer les supporters quant à leur capacité à tenir leurs promesses d'une saison aux premiers rôles dans toutes les compétitions nationales et internationales. Une victoire est également nécessaire pour coach Riga qui ne sera pas renforcé dans son poste sans un bon résultat en ces premiers jours à la tête du staff technique kabyle. Troisièmement, les Canaris devront arracher une belle victoire pour se retaper le moral avant d'aller à Dakar croiser le fer au club sénégalais de Casa Sport, dimanche 11 septembre. Mais, les choses risquent de se passer autrement car le CSC a toujours été la bête noire de la JSK surtout lors des confrontations qui se sont déroulées au stade du 1er- Novembre de la ville de Tizi Ouzou. Les Canaris devront d'abord dépasser ce complexe afin de pouvoir livrer bataille face au club constantinois. Les Sanafir ont souvent créé la surprise à Tizi Ouzou en remportant des victoires éclatantes et en tenant en échec l'équipe locale sur son terrain. Chose pour laquelle, Riga devrait penser à faire oublier cette configuration des confrontations entre les deux clubs avant de mettre au point sa tactique de jeu. Les moyens humains sont disponibles car la direction de la JSK a fait les recrutements nécessaires pour créer le choix dans tous les compartiments. Enfin, il convient de rappeler que la direction du SC Constantine a répondu favorablement à la demande de la JSK formulée à la ligue nationale de football pour avancer de 24h la rencontre prévue initialement après-demain vendredi. Aussi, après accord du club constantinois, la ligue a procédé au changement de la date pour faire jouer la rencontre. Ce qui permettra à la JSK de bien préparer la rencontre face au club sénégalais de Casa Sport pour le compte de la Ligue des Champions d'Afrique.