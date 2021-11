Les montagnes russes pour les supporters du FC Barcelone. Si ces derniers étaient aux anges, samedi matin, au réveil en voyant le communiqué officiel de leur club pour annoncer l'arrivée de Xavi Hernandez sur le banc, ils ont dû vite déchanter en regardant leur équipe contre le Celta de Vigo. Tout avait pourtant bien débuté à l'Estadio de Balaídos avec des buts de Fati (5e), Busquets (18e) et Depay (34e). Mais en seconde période, les Blaugranas ont quasiment tout perdu puisqu'Aspas (52e, 90e+6) et Nolito (74e) ont offert un point inespéré aux Célticos (3-3, 13e journée de Liga). Et malheureusement, ce match a déjà laissé des traces. Pour son dernier match sur le banc catalan, Sergi Barjuan a d'abord dû se passer de 8 joueurs. Si Neto était lui malade, Dest, Piqué, Sergi Roberto, Pedri, Braithwaite et Agüero étaient eux blessés. Les 2 derniers cités viennent d'ailleurs de rechuter et le Français sera absent, quelques semaines, quand l'Argentin va manquer les 3 prochains mois de compétition. Et pour ne rien arranger, 3 nouveaux joueurs ont été touchés contre le Celta! Comme l'explique Mundo Deportivo, Ansu Fati, Eric Garcia et Nico Gonzalez sont tous sortis sur blessure samedi... L'attaquant de 19 ans, revenu il y a peu à la compétition, souffre d'une blessure «au biceps fémoral de la cuisse gauche» comme l'expliquent les Blaugranas dans leur communiqué. Sélectionné par Luis Enrique pour disputer la prochaine trêve internationale avec l'Espagne, le jeune international (4 sélections, 1 but) ne pourra pas porter le maillot de la Roja dans les prochains jours... Un énorme coup dur pour le produit de la Masia, dont la date de retour n'a pas encore été dévoilée par le club espagnol. Eric Garcia, touché au mollet pendant cette partie, a aussi cédé sa place à la mi-temps et pourrait manquer, comme son coéquipier Ansu Fati, les matchs de l'Espagne face à la Grèce et la Suède. Pour finir, le jeune crack, Nico Gonzalez, pourtant bien en jambes en première période, a dû être remplacé avant l'heure de jeu à cause de problèmes musculaires. Le sort semble donc s'acharner sur le FC Barcelone et l'arrivée de Xavi Hernandez sur le banc de touche est forcément la bienvenue au milieu de toutes ces galères.