À son arrivée à la tête du conseil d'administration de la SSPA du Mouloudia d'Alger, Mohamed Hadj Rdjem a mené une course contre la montre. Il voulait, dès sa prise de fonctions, prendre des mesures permettant de suivre la même cadence de son prédécesseur, Ammar Brahmia. Le premier point était celui ayant trait à l'avenir de l'entraîneur Khaled Benyahia. Le technicien tunisien, qui fait l'unanimité en interne, verra son contrat expirer à la fin de la saison en cours. Le PCA lui avait proposé de prolonger son bail, et le coach n'était pas contre, non sans poser certaines conditions.

À commencer par le renforcement de son staff technique par un adjoint tunisien, ainsi qu'une carte blanche en matière de recrutement, et, enfin, la disponibilité permanente d'un terrain permettant à l'équipe de s'entraîner sans soucis. Et alors que tout allait dans le bon sens, les derniers résultats de l'équipe ont poussé Hadj Rdjem à marquer un temps d'arrêt. En effet, alors que les deux hommes allaient se rencontrer après le match de ce soir face au NA Hussein Dey, le président a décidé de différer ce conclave. L'équipe n'a pas gagné depuis cinq rencontres et risque de perdre son objectif de terminer la saison sur le podium et assurer une participation à une compétition internationale la saison prochaine. Lors d'une réunion avec ses proches collaborateurs, Hadj Rdjem aurait décidé de reporter cela à la fin de la saison. Le maintien ou pas de l'ancien défenseur de charme de l'ES Tunis dépendra, donc, des résultats de l'équipe et son classement final en championnat. Ceci, même si le technicien en question a apposé, à son arrivée, sa signature sur un contrat classique et non pas sur un contrat-objectif.

Ce soir, les Mouloudéens reçoivent le NAHD en championnat à partir de 22h30 au stade du 5-Juillet. Cette rencontre se tiendra finalement à huis clos, puisque aucune autorisation n'est encore donnée pour les matchs de championnat. Les Mouloudéens sont dos au mur et doivent, vaille que vaille, sortir le grand jeu pour renouer avec les victoires et chasser le doute qui commence à s'installer.