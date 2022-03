Les fans du club algérois, l'USM Alger, croyaient qu'en dépit du changement de coach avec l'arrivée du Serbe Zlatko Krmpotic en remplacement de Denis Lavagne, démis de ses fonctions en décembre dernier, l'équipe allait rester sur cette belle dynamique de neuf matchs sans défaite, l'équipe du directeur sportif, Hocine Achiou, vient d'être désagréablement surprise par un faux pas face au RC Arba (0-2).

Et bien évidemment, cette défaite des Rouge et Noir est, apparemment, selon les spécialistes et observateurs, annonciatrice d'un problème que doit résoudre au plus vite le directeur sportif pour ne point se retrouver sur la sellette des très «exigeants» supporters.

Ceci, surtout que la majorité des fans des Noir et Rouge ont bien apprécié le travail de Denis Lavagne et ses résultats. Ce qui remet, en quelque sorte, en question ce choix du nouveau coach Krmpotic.

Et pourtant, le coach serbe a très bien débuté avec l'USMA puisqu'il a très bien réussi ses débuts sur le banc des Rouge et Noir, en remportant difficilement le derby face au NA Hussein Dey (1-0). Mardi, le club algérois a buté sur une accrocheuse formation de l'Arba qui en voulait tellement, afin de s'éloigner de la zone rouge. D'ailleurs, la discussion ayant eu lieu à la mi-temps de ce match entre le directeur sportif Achiou et le coach Krmpotic n'est vraiment pas passée inaperçue chez les fans du club.

En rejoignant les vestiaires du stade Smaïl-Makhlouf de l'Arba, Achiou voulait certainement avoir des explications de la part du coach Krmpotic sur ce score à la défaveur de l'équipe, puisque l'USMA était alors menée au score à la mi-temps déjà (0-1). Certains estiment que Achiou veut carrément s'immiscer dans les affaires techniques de l'équipe.

Les uns, par contre, pensent qu'il est logique qu'un ex-joueur expérimenté et de surcroît ex-capitaine d'équipe et surtout technicien, ait bien le droit de demander à la mi-temps des explications, dans l'optique de donner des solutions au coach. Alors que d'autres pensent que le directeur sportif veut saisir cette occasion pour pouvoir démettre de sa fonction Krmpotic d'autant que l'USM Alger n'a plus perdu aucun match à l'Arba depuis l'année 2014. Ce qui n'a pas plu justement aux fans usmistes, estimant que le coach a suffisamment de joueurs pour choisir les plus en forme pour assurer les matchs. En d'autres termes, certains fans de l'USMA jugent que le coach serbe ne fait pas le bon choix des joueurs. De son côté, et à l'issue du match de mardi, Krmpotic a estimé que «l'équipe a été trahie par son inefficacité devant les buts».

«On a raté pas moins de 4 occasions franches en 1ère mi-temps. C'est inadmissible. Nous avons été trahis par notre inefficacité devant les bois», ajoute-t-il. Et au même coach d'annoncer qu'il devrait effectuer des changements lors des prochains matchs, à commencer par la réception de la JS Saoura.

Ce qui montre qu'il reconnaît ses erreurs, estiment également les fans des Rouge et Noir. «J'ai une idée précise sur chaque joueur et cela me servirait beaucoup à partir du prochain match...», conclut le Serbe