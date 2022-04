L’ES Sétif a été défait dimanche soir par le Raja de Casablanca sur le score étriqué de 1 à 0 (mi-temps: 0-0) en match comptant pour la 6e et dernière journée du groupe B de la Ligue des Champions d’Afrique, disputé au stade Mohammed V. L’unique but de la partie a été inscrit en seconde mi-temps par Marouane Hadhoudi (74e). Dans l’autre match du groupe B disputé vendredi, les Guinéens de Horoya AC et les Sud-Africains d’AmaZulu FC, déjà éliminés, se sont neutralisés (1-1). À l’issue de ces résultats, le Raja termine en tête du groupe avec 15 points au compteur devant l’ES Sétif (2e - 9 pts), AmaZulu

FC (3e - 7 pts) et Horoya AC (4e - 4 pts). L’Entente de Sétif sera fixée sur ses adversaires en quarts de finale mardi 5 avril à l’occasion du tirage au sort, prévu au siège de la Confédération africaine de football, au Caire à partir de 14h00 (heures algériennes).