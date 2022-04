Les joueurs de l'Entente de Sétif ont déçu dans cette soirée ramadhanesque de vendredi dernier, en enregistrant un semi-échec (0-0) devant une impressionnante équipe de l'ES Tunis, sur la pelouse du stade du 5-Juillet, où la pluie et la brume ont compliqué quelque peu l'évolution des joueurs. Malgré la présence d'un grand nombre de supporters, qui ont tenu à suivre cette rencontre aller des quarts de finale de la Champions League. Pour cette rencontre importante, Akram Djahnit et ses coéquipiers ont été dominés durant la première mi-temps. L'axe central de l'Entente a montré, une fois de plus, sa fébrilité et il faut tirer chapeau au gardien de but, Sofiane Khedaïria. Le dernier rempart sétifien a, à lui seul, annihilé plusieurs occasions nettes de scorer des Tunisiens. Heureusement pour la défense sétifienne qu'il y avait d'une part ce «grand khedaïria» ainsi que le manque d'efficacité des joueurs de l'ES Tunis. Iwuala a d'ailleurs fait souffrir l'arrière-garde sétifienne, qui doit nécessairement revoir ce compartiment pour le renforcer à l'avenir. Et une fois de plus, les Sétifiens ont montré qu'ils manquent vraiment de coordination et surtout de maîtrise de balle. En première mi-temps, les Tunisiens ont fait cavaliers seuls, au moment où Kendouci et ses coéquipiers ne faisaient que défendre. Et à leur grand bonheur, la mi-temps est sifflée sur le score de parité (0-0). De retour des vestiaires, les Sétifiens jouent mieux, mais n'arrivent vraiment pas à asseoir leur jeu devant une équipe de l'ES Tunis très bien organisée. Et n'était-ce le manque de concentration de Tougaï et consorts,, les gars de l'ES Sétif auraient certainement encaissé des buts. Au fil des minutes, les gars de l'Entente se manifestent en tentant de marquer ce but qui les délivrera et leur redonnerait confiance. Et il faut bien reconnaître qu'heureusement les Tunisiens n'ont pu marquer ce but qui aurait posé plus de problème aux joueurs sétifiens au match retour prévu vendredi prochain à 22h au stade de Radès. On jouait la 90' quand Deghmoum menait une action dangereuse dans les 6 mètres de la cage tunisienne, avant de réclamer un penalty jugeant qu'un défenseur tunisien a touché la balle de la main. L'arbitre Victor Gomez laisse jouer. Mais, Deghmoum insiste en réclamant ce penalty, c'est alors que l'arbitre lui brandit le carton jaune au visage (90'). Ainsi, cette première partie entre l'ES Sétif et l'ES Tunis n'a pas connu de vainqueur. Ce sera donc lors du match retour que le qualifié aux demi-finales de la Champions League sera connu. Rendez-vous est pris pour cette rencontre retour décisive prévue dans la soirée du 22 avril courant au stade olympique de Radès à Tunis.