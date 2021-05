Large vainqueur à la maison face à l'USM Bel Abbès (8-0), l'ES Sétif aura une belle occasion de creuser l'écart face à une équipe de Magra, dont les résultats sont irréguliers. La JS Saoura, qui s'est baladée face au RCR (5-1), effectuera un déplacement à l'ouest du pays pour défier l'un des relégables l'USM Bel Abbès, groggy après l'humiliation essuyée à Sétif. De son côté, le MC Oran, tenu en échec samedi dernier, sur sa pelouse par l'Olympique Médéa (0-0), est appelé à disputer le derby de l'Ouest, face au voisin le WA Tlemcen, qui n'a plus droit à l'erreur après deux défaites de rang. L'USM Alger, invaincue depuis l'arrivée à la barre technique de l'entraîneur Mounir Zeghdoud, se rendra du côté de la capitale du «Titteri» pour croiser le fer avec l'O Médéa, en baisse de régime après deux matchs de suite sans victoire. Le CR Belouizdad et le MC Alger, éliminés en quarts de finale de la Ligue des Champions, tenteront de relever la tête en affrontant respectivement le NA Hussein Dey et le CS Constantine. Signataire d'un contrat avec le NAHD dimanche, l'entraîneur Youcef Bouzidi, a fini par jeter l'éponge 24 heures plus tard, de quoi mettre les «Sang et Or» dans une situation inconfortable à la veille du derby. Le MCA effectuera, quant à lui, un déplacement périlleux à l'Est pour affronter le CSC, qui reste sur une mauvaise série de quatre matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. La JS Kabylie, auréolée de sa qualification aux demi-finales de la coupe de la CAF, accueillera l'ASO Chlef avec l'intention de s'approcher du podium. Le Paradou AC, auteur de deux victoires consécutives, aspire à réussir la passe de trois. Les «Académiciens» tenteront de s'offrir cette fois-ci à domicile l'US Biskra, vainqueur, le week-end dernier chez elle face au NCM (1-0). En bas du tableau, les équipes menacées de relégation tenteront d'amorcer leur mission de sauvetage. La lanterne rouge le CABB Arréridj, auteur de son premier succès de la saison face à la JSM Skikda (1-0), sera en appel pour confirmer son réveil face au RC Relizane, alors que la JSMS n'aura plus droit à l'erreur à la maison face à l'AS Aïn M'lila.

Programme

O Médéa - USM Alger (17h)

NA Hussein Dey - CR Belouizdad (17h)

WA Tlemcen - MC Oran (17h)

CS Constantine - MC Alger (17h)

JSM Skikda - AS Ain M'lila (17h)

NC Magra - ES Sétif (17h)

Paradou AC - US Biskra (17h)

RC Relizane - CABB Arréridj (17h)

USM Bel Abbès - JS Saoura (17h45)

JS Kabylie - ASO Chlef (18h)