L'HB Chelghoum Laïd, avant-dernier au classement général de la Ligue 1 a réussi une très bonne opération dans la course au maintien, en dominant la lanterne-rouge WA Tlemcen (3-1), en match disputé samedi pour le compte de la 13e journée, ayant vu l'Entente de Sétif rater une très bonne opportunité de s'emparer provisoirement du leadership, après s'être contentée d'un nul vierge chez le NA Hussein Dey. La bonne affaire du jour est, donc, à l'actif du HBCL, ayant engrangé 3 précieux points, qui l'extirpent de la zone rouge, et font de lui provisoirement le nouveau 1er club non relégable. En effet, avec 12 points, la formation de Chelghoum Laïd devance désormais l'ASO Chlef (11 pts), ainsi que le NC Magra et le RC Relizane (ex aequo avec 10 pts), et son adversaire du jour, le WAT, qui reste bon dernier, avec seulement 6 unités au compteur. Quoique, l'ASO, le NCM et le RCR comptent un match en moins par rapport au HBCL, faisant qu'en cas de victoire, ils pourraient repasser devant. Cela n'empêche que le club de Chelghoum Laïd peut se targuer d'avoir réussi une excellente opération en remportant ce duel direct contre le WAT. Un large succès obtenu grâce à Kemoukh (45'), et surtout Ghorab, auteur d'un doublé aux 58' et 73', alors que Mebarki avait sauvé l'honneur pour les Zianides à une minute de la fin (89'). De son côté, et si elle avait réussi à l'emporter en déplacement chez le NA Hussein Dey, l'Entente se serait provisoirement emparée de la 1ère place, avec une longueur d'avance sur l'actuel leader, le CR Belouizdad, qui se déplaçait, hier, chez l'ASO Chlef. Malheureusement, et malgré un grand nombre d'occasions franches, de part et d'autre, le choc NAHD - ESS s'est soldé par un nul vierge (0-0), qui maintient les Sétifiens à la 4e place, avec 23 points, alors que le Nasria est 12e, avec 14 unités au compteur. Le bal de cette 13e journée s'était ouvert vendredi avec le déroulement de 2 matchs, respectivement RC Arba - Olympique de Médéa (4-2), et MC Oran - RC Relizane (1-1). Là encore, la bonne affaire a été celle du RCA, qui après des débuts difficiles commence à sortir la tête de l'eau, en se hissant à la 11e place du classement général, alors que l'OM continue à broyer du noir, lui qui n'a obtenu qu'un nul au cours des 7 derniers matchs, soit un seul point récolté sur 21 possibles. Côté oranais, c'est le buteur-maison, Guenina, qui avait ouvert la marque à la 23e, mais la joie des siens a été de courte durée, puisque Chibane avait réussi à niveler la marque pour le RCR, moins de 10 minutes plus tard (1-1/33').