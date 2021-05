Le leader du championnat de Ligue 1, l'ES Sétif, devra réagir à l'Ouest face au RC Relizane, pour conforter sa position en tête. Eliminée de la coupe de la CAF et de la coupe de la Ligue en l'espace de quelques jours seulement, l'ESS, compte jeter toutes ses forces en championnat, à commencer par ce déplacement à Relizane, face à une équipe du RCR qui aspire à s'éloigner de la zone de turbulences. La JS Saoura, le Dauphin, qui reste sur une large victoire face à la JSM Skikda (4-0) en coupe de la Ligue, sera mise à rude épreuve au stade Omar-Hamadi par l'USM Alger, invaincue en six matchs, toutes compétitions confondues, sous la houlette de l'entraîneur Mounir Zeghdoud. Le CS Constantine, dont l'entraîneur Miloud Hamdi est revenu sur sa décision de démissionner, recevra le Paradou AC, avec l'intention de confirmer le point du nul, décroché lors de la 20e journée sur le terrain du WA Tlemcen (0-0). L'AS Aïn M'lila, battue lors des trois dernières sorties, toutes compétitions confondues, dont un cinglant 5-1 concédé à Alger face au CR Belouizdad en championnat, se rendra chez le NC Magra, qui reste sur un exploit à Alger face au CRB en coupe de la Ligue (qualification aux tirs au but). Pour sa part, le WA Tlemcen, auteur d'une qualification retentissante pour les quarts de finale de la coupe de la Ligue, à Sétif face à l'ESS (2-1), sera au rendez-vous avec le derby de l'Ouest devant l'ASO Chlef, dirigée sur le banc par l'ancien-nouveau coach Samir Zaoui. En bas du tableau, deux rencontres mettront aux prises des équipes qui vont chercher à s'extirper de la zone rouge: NA Hussein Dey - US Biskra et USM Bel Abbès - CABB Arréridj, où le moindre faux pas pour l'une ou l'autre équipe serait difficile à digérer. En match avancé de cette 21e journée, le MC Oran a réalisé une excellente opération en allant s'imposer mardi à Tizi Ouzou face à la JS Kabylie (1-0). Ce match a été avancé en raison de l'engagement de la formation kabyle en coupe de la Confédération, aujourd'hui à 17h en déplacement face au CS Sfax. Cette journée sera tronquée des matchs O Médéa - MC Alger et JSM Skikda - CR Belouizdad, en raison de la participation des deux clubs algérois aux quarts de finale de la Ligue des Champions.