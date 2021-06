Le leader du championnat de Ligue 1 de football, l'ES Sétif, dos au mur, affrontera son voisin le CS Constantine dans un derby de l'Est indécis et ouvert à tous les pronostics, alors que ses deux poursuivants directs, le CR Belouizdad et la JS Saoura, recevront respectivement le RC Relizane et la JS Kabylie avec l'intention de maintenir la cadence, à l'occasion de la 28e journée, aujourd'hui. Renversée lundi en déplacement par le MC Alger (3-2), l'ESS sera face à un sérieux client, le CSC, qui semble avoir le vent en poupe, en témoigne sa belle série de six matchs de suite sans défaite, dont un dernier succès décroché dimanche «at home» face à la lanterne rouge, la JSM Skikda (4-0). Le CR Belouizdad et la JS Saoura, qui suivent derrière avec 50 points, devront impérativement l'emporter, face respectivement au RC Relizane et à la JS Kabylie, pour espérer rester au contact du leader. Le MC Oran, qui reste sur une cuisante défaite à la maison face au CRB (3-0), effectuera un court déplacement à Chlef pour croiser le fer avec l'ASO. Sommé de réagir en dehors de ses bases pour espérer reprendre sa place sur le podium, le MCO devra faire face à une équipe chélifienne dont l'objectif est de faire le plein à domicile et s'éloigner de la zone rouge. De leur côté, les deux clubs algérois, le MCA et l'USMA (7e, 42 pts), affronteront, respectivement, en déplacement l'AS Aïn M'lila et à domicile le CA Bordj Bou Arréridj. Dans la deuxième partie de tableau, l'US Biskra, retombée dans ses travers suite à la défaite concédée à l'Ouest face à l'USM Bel Abbès (1-0), devra impérativement réagir sur ses terres devant l'O Médéa pour s'éloigner de la zone de turbulences. La formation de Médéa abordera elle son rendez-vous avec l'intention de confirmer sa victoire face à l'ASAM (1-0). A l'extrême Ouest du pays, le WA Tlemcen tentera de réaliser la passe de trois en recevant l'USM Bel Abbès, dans un derby qui s'annonce très disputé. En bas de tableau, deux rencontres opposent des équipes sérieusement menacées par le spectre de la relégation: NC Magra - NA Hussein Dey et JSM Skikda - Paradou AC. Le Paradou AC, auteur de deux points seulement lors de ses six derniers matchs, aura une belle occasion de se refaire une santé chez la lanterne rouge skikdie, dont l'avenir en Ligue 1 est de plus en plus incertain.





Programme d'aujourd'hui

JSM Skikda - Paradou AC (17h)

WA Tlemcen - USM Bel Abbès (17h)

CR Belouizdad - RC Relizane (17h)

ASO Chlef - MC Oran (17h)

NC Magra - NA Hussein Dey (17h)

ES Sétif - CS Constantine (17h45)

JS Saoura - JS Kabylie (18h)

US Biskra - O. Médéa (18h)

AS Aïn M'lila - MC Alger (20h)

USM Alger - CA BB Arréridj (20h)