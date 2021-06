Les débats de la 27e journée de la Ligue 1, qui ont débuté samedi, se poursuivront, aujourd'hui, avec le choc MC Alger - ES Sétif, prévu au stade du 5-Juillet à partir de 17h45. L'enjeu de ce choc est très simple: les deux équipes veulent rester sur la même dynamique des bons résultats. Le MC Alger veut gagner face au leader pour d'une part, réduire l'écart qui les sépare et d'autre part se placer sur le podium.

Quant à l'ES Sétif, elle veut aussi confirmer sa bonne dynamique des victoires et conforter sa position de leader. Sur ses entrefaites, cela explique le caractère particulier de ce choc entre deux bonnes équipes cherchant bien évidemment à terminer le championnat, soit en champion, soit au minimum sur le podium. Pour le Mouloudia, il n'est pas question de perdre à domicile. Restant sur une belle victoire contre le Paradou AC (4-0), les Vert et Rouge veulent confirmer face au premier au classement de cette Ligue 1. Le coach du Mouloudia, Nabil Neghiz, est absent du banc pour ce match et ce, parce qu'il a été suspendu pour cette rencontre par la Commission de discipline de la Ligue de football «pour contestation de décision», lors du match en retard contre le Paradou AC, disputés, mercredi dernier, pour la mise à jour de la 22e journée de Ligue 1. Ce sera donc son adjoint Réda Babouche qui le remplacera sur le banc, aujourd'hui alors que Neghiz devra suivre la partie à partir de la tribune officielle.

Le staff technique a saisi l'occasion de la séance d'hier, soit la veille de ce match pour la mise en place de son équipe. Et à propos de l'effectif, le coach Neghiz a bien décidé de ne point changer son équipe puisque ce sont apparemment les mêmes joueurs qui ont gagné contre le Paradou, lors du dernier match qui seront reconduits à l‘exception de Hayef qui doit céder sa place à Belkhier qui reprend ainsi sa position d'attaquant sur le flanc droit. «On ne change pas une équipe qui gagne et il n'y aura donc pas de changement dans l'équipe lundi», (aujourd'hui, ndlr) a assuré le coach Nabil Neghiz. Le coach du MCA n'a pas omis d'ajouter: «Si on gagne ce match, personne ne nous privera de cette place sur le podium.»

De son côté, le milieu de terrain ivoirien, Isla assure: «Je suis prêt à refaire le coup contre mon ancienne équipe, comme je l'ai si bien fait face au Paradou AC. La mission ne sera guère facile.» Pour sa part, l'ES Sétif compte bien garder cette dynamique des bons résultats après ses trois derniers succès.

Les gars d'Aïn El Fouara veulent creuser l'écart d'avec leurs poursuivants immédiats, dont justement leur adversaire du jour. Le coach El Kouki estime: «On aborde un sérieux virage et il faudrait donc être très lucide et très concentré. Si on veut aller chercher le titre à la fin de la saison, il faut faire le plein à domicile et arracher quelques points de l'extérieur.» En tout cas, El Kouki et les fans de l'Entente sont optimistes pour un bon résultat, aujourd'hui, avec la grande forme des joueurs Amoura, Bekakchi, Ghacha, Kendouci, et Karaoui, entre autres. Akram Djahnit, lui, estime: «Je ne désespère pas de finir positivement la fin de saison. Il est vrai que mon élan a été brisé par plusieurs blessures cette saison, cela dit, tout est désormais rentré dans l'ordre et je suis complétement rétabli et surtout je me sens en forme. J'espère donc bien rebondir durant cette dernière partie du championnat.»