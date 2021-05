L'exploit du jour en cette 22e journée du championnat de Ligue 1 a été cette éclatante victoire du leader sétifien, ayant inscrit un total de 8 buts face à l'USM Bel Abbès, respectivement par Djahnit (11' sp), Kendouci (22'), Laouafi (63'), Berbèche (82'), Ghacha (90'+1) et Saâdi (90'+4), alors que le jeune Ammoura s'était offert un doublé (20' et 32'). Un précieux succès qui permet à l'Aigle noir de porter son capital à 46 points, soit six longueurs d'avance sur son ancien Dauphin, le MC Oran, qui a été tenu en échec à domicile par l'O Médéa (0-0). Un revers lourd de conséquences pour le club d'El Hamri, car la JS Saoura en a profité pour le déloger de la deuxième place, et s'autoproclamer nouveau Dauphin, après sa large victoire contre le RC Relizane (5-1), une rencontre dans laquelle l'attaquant Messaoudi a joué un rôle prépondérant, car auteur d'un quadruplé. De son côté, la lanterne rouge, le CABB Arréridj a attendu cette journée pour remporter sa première victoire de la saison, en dominant son prédécesseur au classement général, la JSM Skikda, grâce à un but de Ziani (40'). Pour sa part, l'USM Alger a prolongé sa série d'invincibilité depuis l'arrivée du coach Mounir Zeghdoud en remportant une nouvelle victoire contre le WA Tlemcen (1-0), grâce à un penalty transformé victorieusement par Belkacemi. Une victoire qui propulse l'USMA à la 4e place du classement. Dans les autres matchs, l'AS Aïn M'lila et l'US Bisra ont dominé respectivement le NA Hussein Dey et le NC Magra sur le même score (1-0), au moment où l'ASO Chlef a été tenu en échec à domicile par le CS Constantine (1-1).

Résultats

AS Aïn M'lila 1 - NA Hussein Dey 0

MC Oran 0 - O Médéa 0

JS Saoura 5 - RC Relizane 1

US Biskra 1 - NC Magra 0

CABB Arréridj 1 - JSM Skikda 0

ES Sétif 8 - USM Bel Abbès 0

USM Alger 1 - WA Tlemcen 0

ASO Chlef 1 - CS Constantine 1

CR Belouizdad - JS Kabylie

MC Alger - Paradou AC