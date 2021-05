La 22e journée devrait être favorable au leader sétifien, sommé de réagir à domicile face à l'un des relégables, l'USM Bel Abbès. Sans la moindre victoire lors de ses trois derniers matchs, toutes compétitions confondues, l'ESS aura une belle occasion de renouer avec la gagne en recevant l'USMBA dans un match qui devrait sourire aux locaux. Les Sétifiens, dont le point du match nul décroché à Relizane (2-2) a été annulé pour n'avoir pas respecté l'obligation de présenter des résultats tests Covid-19 à moins de 72 heures du coup d'envoi de la rencontre, n'auront plus droit à l'erreur, d'autant que leurs poursuivants seront à l'affût. Battue à Alger par l'USMA (2-0), la JS Saoura recevra le RC Relizane avec l'intention de se racheter et reprendre confiance. Les Sudistes, tenus en échec qu'une seule fois dans leur antre, partiront largement favoris. Le RCR, sanctionné par une défalcation de 3 points pour avoir aligné un joueur suspendu lors de la réception de l'ESS, a reçu un sérieux coup sur le plan psychologique, et doit se relever rapidement. Le MCO est considéré actuellement comme l'équipe la plus en forme, en alignant 11 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues.

La réception de l'O Médéa devrait non seulement permettre aux Oranais de conserver leur série d'invincibilité mais également rester sur le podium. L'USM Alger, invaincue depuis l'arrivée de l'entraîneur Mounir Zeghdoud, en mars dernier, évoluera, a priori, sur du velours à domicile face au WA Tlemcen, qui reste sur un surprenant revers à la maison face à l'ASO Chlef (2-3). L'AS Aïn M'lila, dos au mur après avoir essuyé quatre défaites de rang, toutes compétitions confondues, n'aura d'autre alternative que de relever la tête à domicile face au NA Hussein Dey.

De son côté, le CS Constantine, surpris à domicile par le Paradou AC (0-1), effectuera un déplacement à l'Ouest pour défier l'ASO Chlef, dont l'arrivée du nouveau coach Samir Zaoui a fini par libérer le groupe. En bas de tableau, le NC Magra se déplacera à Biskra avec un esprit conquérant pour défier l'USB. Enfin, la lanterne rouge, le CABB Arréridj sera à la recherche de son premier succès de la saison, en accueillant l'un des relégables, la JSM Skikda.