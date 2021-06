Le leader du championnat, l'ESS, ne faiblit pas en s'imposant à Alger devant le PAC (3-0) lors de la première partie de la 25e journée, jouée jeudi. L'Aigle sétifien n'a pas manqué l'occasion de conforter sa position en tête du classement, en espérant accentuer son avance à 7 points sur son plus proche poursuivant, la JS Saoura qui ne jouera que dimanche à Alger face au MCA. Les hommes de Nabil Kouki confirment donc leur suprématie hors de leurs bases en engrangeant 23 points sur 36 possibles. Quant au PAC, les semaines se suivent et se ressemblent, en concédant une lourde défaite à domicile après celle essuyée devant la lanterne rouge, le CABB Arréridj (3-2), lors de la 24e journée. L'autre fait saillant de cette 25e journée est incontestablement la précieuse victoire du RC Relizane aux dépens du MC Oran (2-1), dans le derby de l'Ouest. Les locaux ont inscrit les deux buts en 1ère mi-temps par Aoued et Fahem, avant que l'ancien joueur du MCA, Nekkache ne réduise l'écart en fin de partie (86e). Cette victoire constitue une bouffée d'oxygène pour les hommes de Si-Tahar Chérif El Ouzzani, qui connaît bien son ancienne équipe d'El-Hamraoua et qui permet à son équipe de s'éloigner quelque peu, de la zone, de turbulences. L'autre derby de l'Ouest, entre l'USM Bel Abbès et l'ASO Chlef, a vu la victoire ô combien précieuse, des locaux (2-1) qui rejoignent provisoirement à la 16e place, le NA Hussein Dey et le WA Tlemcen avec un total de 21 points. L'ASO de Samir Zaoui n'a pu confirmer son dernier succès décroché à domicile, devant la JSMS (1-0), et reste proche de la zone dangereuse (12e - 27 pts). Le dernier match programmé, ce jeudi, en l'occurrence, le derby de l'Est entre le CABBA (20e) et l'AS Ain M'lila (11e) a vu la victoire sur le tard des «Criquets» qui ont attendu, les dernières minutes, de la partie pour inscrire deux buts, d'abord par Lecheheb (83e) puis par Saâdi (90e+ 5), pour quitter pour la 1ère fois de la saison la 20e place et rejoindre ainsi la JSM Skikda à la 19 e place avec 17 points pour chaque équipe. En revanche, l'AS Ain M'lila, a perdu la forme de la phase aller et glisse progressivement dans les profondeurs du classement général. La deuxième partie des rencontres de la 25e journée se jouera, dimanche, et sera marquée par l'affiche entre le MC Alger et la JS Saoura. Deux rencontres sont reportées à une date ultérieure: CS Constantine - CR Belouizdad et NA Hussein Dey - USM Alger, en raison de la participation de cinq joueurs du CRB et trois de l'USMA au prochain stage de l'Equipe nationale A', composée de joueurs locaux, du 13 au 17 juin, ponctué par un match amical face au Burundi le 16 juin au nouveau stade d'Oran.