L'ES Sétif, vainqueur dimanche à domicile dans le derby des Hauts-Plateaux face au CA Bordj Bou Arréridj (2-0), a conforté sa position de leader, en match décalé de la 26e journée du championnat de Ligue 1 de football. L'Entente a dû attendre le temps additionnel de la première période pour faire la différence, grâce à un penalty transformé par Houssam-Eddine Ghacha (45e+2). En seconde période, les Sétifiens ont corsé l'addition par l'entremise d'Akram Djahnit, toujours sur penalty (80e). À l'issue de cette victoire, l'ESS préserve son avance de sept points d'écart sur son poursuivant direct la JS Saoura, alors que le CABBA concède sa première défaite après une série de six matchs d'invincibilité. En ouverture de cette 26e journée, la JSS a conforté sa position de dauphin, en l'emportant samedi à Béchar face à la lanterne rouge la JSM Skikda (3-0), alors que le MC Oran a renoué avec la victoire, après deux défaites de rang, toutes compétitions confondues, en l'emportant à la maison face au MC Alger (2-1), et reste sur le podium. Dans le bas du classement, le premier relégable le NA Hussein Dey n'a pas fait mieux qu'un match nul, en déplacement face à l'ASO Chlef (1-1), et reste toujours sans le moindre succès, depuis sa dernière victoire en cham-pionnat face au RC Relizane

(3-0) le 26 février dernier. La 27e journée de la compétition se jouera samedi, dimanche, et lundi prochains, et sera marquée par l'affiche entre le MC Alger et l'ES Sétif.

Cette journée sera tronquée du match JS Kabylie - WA Tlemcen, reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement des Canaris en demi-finale (retour) de la coupe de la Confédération africaine (CAF), face aux Camerounais de Coton Sport.