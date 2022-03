L’ES Sétif s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions d’Afrique de football, en s’imposant face aux Guinéens de Horoya AC 3-2 (mi-temps : 0-1), vendredi soir au stade du 5-Juillet d’Alger, comptant pour la 5e journée (Gr.B) de la phase de poules.

Les visiteurs ont ouvert la marque à la 25e par l’entremise Seyei Sabe Baffour, d’un puissant tir des 25 mètres. Après la pause, l’Entente est revenue avec des intentions plus offensives, ce qui lui a permis d’égaliser par le capitaine Akram Djahnit (47e).

Alors que tout le monde croyait à une révolte des Sétifiens, c’est plutôt la formation de Horoya AC qui est parvenue à reprendre l’avantage grâce à Morlaye Sylla (57e).

Les Guinéens ont terminé la partie en infériorité numérique après l’expulsion de Morlaye Sylla (80e). Une supériorité qui a donné des ailes à l’ESS, en réussissant d’abord à remettre les pendules à l’heure par Riyad Benayad (87e), avant que ce dernier ne surgisse dans le temps additionnel pour offrir la qualification aux siens (90e+3).

Dans l’autre match du groupe B, disputé un peu plus tôt dans la journée, les Maro cains du Raja Casablanca ont validé leur ticket aux quarts de finale, à la faveur de leur victoire à Durban face aux Sud-Africains d’AmaZulu FC (2-0).

À l’issue de cette 5e journée, le Raja Casablanca caracole en tête avec 12 points, devant l’ESS (9 pts) et AmaZulu FC (6 pts), alors que Horoya AC ferme la marche avec 3 points.

Lors de la 6e et dernière journée, prévue les 1 et 2 avril, l’ESS sera en appel pour défier le Raja Casablanca dans un match pour la première place, alors que Horoya AC et AmaZulu FC s’affronteront à Conakry dans un match sans enjeu pour les deux équipes.