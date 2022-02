L'ES Sétif a concédé une défaite «surprise» au Raja de Casablanca (0-1), en match disputé au stade du 5-Juillet d'Alger, dans le cadre de la 2e journée du groupe «B», de la phase de poules de la Ligue des Champions d'Afrique. Si au début de la rencontre, les deux formations ont joué avec une certaine prudence, les Sétifiens ont, par la suite, montré leur détermination à ouvrir la marque en multipliant les actions offensives. Seulement, les joueurs du coach tunisien Kouki ont manqué de concentration et de lucidité, au finish des actions devant une bonne défense marocaine bien regroupée et bien organisée, notamment par Karaoui et Djahnit. Les Marocains, quant à eux, ont vu Bouhelfaya annihiler une belle occasion de but. Et la mi-temps est sifflée sur ce score vierge. Au retour des vestiaires, ce sont les Marocains qui ont voulu surprendre les Sétifiens et c'est chose faite à la 71'. Sur une passe lumineuse, de Mohamed El-Makaâzi, Mohamed Zrida a profité d'une sortie approximative et hasardeuse de Bouhalfaya pour planter un but. Touchés dans leur amour- propre, les Sétifiens ont réagi instinctivement et parviennent à dominer le dernier quart d'heure, mais d'une manière stérile, et ce, en dépit des cinq changements opérés par El Kouki. Score final (1-0) pour les Marocains. Il s'agit, en fait de la 7e confrontation entre les deux équipes, toutes compétitions confondues. Ainsi, l'Entente et le Raja comptent désormais deux succès chacun, alors que trois matchs se sont soldés sur un score nul. À l'issue de la partie, le directeur général de l'ESS, Fahd Helfaya a fait remarquer que «les joueurs ont refusé de s'entraîner avant la rencontre et nous ont fait du chantage, en nous demandant d'abord de les payer». «Il y a même eu un des joueurs qui m'a déclaré que j'ai sept titres et ce qui m'importe le plus, c'est mon argent et c'est tout», a ajouté Helfaya. Le responsable de l'Entente a assuré: «Nous allons frapper d'une main de fer et écarter certains joueurs», sans en citer aucun. Hier, la direction du club a publié un communiqué en indiquant que deux joueurs seront traduits devant le conseil de discipline. Il s'agit de Akram Djahnit et Amine Benboulaïd. Les deux joueurs ne sont pas concernés par le voyage vers l'Afrique du Sud pour affronter AmaZulu, vendredi prochain.