Il y a des déclarations qui tuent. Surtout celles émanant des étrangers! L'entraîneur danois de la Tanzanie, battue chez elle à Dar Es-Salam, mercredi dernier, par les valeureux «Verts» de l'équipe d'Algérie (2-0), a déclaré que «ce team algérien, est pratiquement imbattable, et n'importe quelle équipe en Afrique ne peut lui tenir la dragée haute. Mes joueurs en fin de match, s'étaient complètement effondrés, car ils étaient sûrs et certains de tout faire pour obtenir un bon résultat! Pour ce faire, ils s'y sont très bien préparés, et ont tout tenté». Comme quoi, l'esprit qui a toujours caractérisé l'EN, est bel et bien revenu. Le combat jusqu'à la victoire. La solidarité, la fraternité, l'engagement, l'esprit de corps et la continuelle lutte dans, sur et en dehors des terrains, forment le lot des mérites de l'ensemble de toute l'équipe! Avant tout commentaire autour des deux joutes, il nous plaît de mettre en exergue les deux buts en terre tanzanienne: Le 1er a été l'oeuvre des trois larrons Bellaïli- Mandi - Bensebaïni, c'est-à-dire trois copains des belles sorties avant mars 2022! Le second a été emmené par le trio Zorgane, qui a dégagé depuis les 18 yards de M'Boulhi sur Amoura, dont le puissant tir a été renvoyé par le poteau droit du gardien tanzanien, le cuir arrive dans les pieds de Bennacer, qui ne se fait pas prier pour remettre instantanément le ballon à Amoura, qui double trois défenseurs «bleus», contrôle et fusille le coin droit des filets! Le tout réalisé et ponctué d'un puissant tir rageur! Et que fit alors le «petit attaquant» après avoir marqué? Il entama un sprint fou en direction de son «papa» Djamel Belmadi, qui est alors, littéralement englouti sous le poids de tous les joueurs, venus embrasser, faire la bise, étreindre le boss! Les remplaçants, plus heureux que ceux qui ont marqué les buts, se mêlèrent à la boule de «neige humaine»! Quelle belle ambiance! Une séquence à immortaliser, au moins, pour les méchants adversaires acharnés de Belmadi, qui, probablement, a dû commencer par effacer de son esprit, le cauchemar de la CAN et les déboires des barrages du Mondial-2022! Tout comme le reste des «consultants» dont plusieurs d'entre eux «exigent» un bilan de Belmadi, avant la reprise. Relisez bien et vous constaterez que la première réalisation, a été une combinaison de joueurs de la précédente génération, et le 2e but, celui de la future génération! Par ailleurs, les éternels jaloux, les sales envieux et les charognards ont fait sortir un «fake news», concernant une «pseudo-rixe» entre les deux gardiens de but (Zeghba et M'Boulhi) affirmant haut et fort, que pour le valeureux M'Boulhi, il s'agissait «du début de la fin de ce gardien de buts», (fin de la citation la plus bête du mois de juin 2022) qui a pourtant, tant et tant donné de la joie et du bonheur aux Algériens! Non, Messieurs! Tous ceux qui ont porté le maillot national ont droit au respect, au moins! L'Algérie se porte bien de bout en bout. En foot, je ne vous dis pas! En ce qui nous concerne, nous envoyons un joyeux coucou, accompagné d'un infini «merci» à tous les internationaux, depuis le légendaire Makhloufi à Benlamri et Feghouli, en passant par les Safsafi, Berroudji, Mengallati, Bachi, Bétrouni, Madjer, Guendouz, Dahleb, Zidane, Merzekane, Kouici, Méziane Ighil, Antar Yahia, Yebda, Bougherra, Lamouchia et Ziani, celui qui a égorgé les «Pharaons» un certain soir d'automne de 2009, à Oumdurman (Soudan), par sa passe millimétrée à Antar! Revenons à la future génération, pour mettre en lumière la complémentarité des joyeux lurons, Bennacer, Bendebka et Zerrouki, qui apportent à eux seuls la concrétisation du nouveau concept utilisé par le coach, à savoir, l'appropriation du milieu de terrain d'où partirons toutes les tentatives de marquer les buts, surtout de loin. Ismaïl fait tout; Zerrouki ramasse et nettoie tout, dans l'environnement immédiat des Verts! Adam Zorgane n'arrive pas à rentrer directement dans les matchs! Mais l'entraîneur est là, et saura le mettre dans de parfaites conditions! De toute façon, Malik Zorgane, le doux papa, est là, veillant à redresser tous les «ça n'va pas» du moment! Touba est en bonne voie, et même s'il ne donne pas de la voix, sur le terrain, il affiche une assurance qui laisse rêveurs, tous les fans, les vrais! L'autre Adam, Ounas, est terrible, avec ses «poignées» de sorties officielles. Qu'allons écrire à son propos? Un mot suffira: Extraordinaire, et c'est bien payé! Bedrane? Époustouflant! Mandi? Magnifique! Benayada? Égal à lui-même, et tant pis pour ceux qui ne l'aiment pas. Une fois rétabli, sa «majesté» Attal devra cravacher dur pour déloger cet impertinent et décidé Benayada. M'Boulhi? Oh, Raïs, t'es toujours là, pour changer le cours d'un match; la preuve? Ce tir-surprise de loin du dangereux tanzanien, Mbwana Samata, mais qui a été détourné par ce chéri du peuple, des deux mains en corner! Ouf! Le passé est... passé; place à l'avenir. Le plus proche avenir est septembre 2022! Pour ce faire, il y a lieu, du haut de nos 80 piges, de conseiller vivement une vraie réconciliation entre Djamel Belmadi et les journalistes sportifs, après avoir aplani tous les malentendus existants, à commencer par la mise en place d'un traducteur qui permettra de procéder au nivellement des «bosses» et redresser toutes les déviations, causes de ces mêmes malentendus! Nous ne nous permettrons jamais d'interférer dans les attributions techniques de Belmadi, seul maître à bord du bateau «Sélection nationale d'Algérie», mais nous nous permettrons toutefois, de signaler ce qui ne marche pas! Faites cesser une bonne fois pour toutes, les vaines et gratuites protestations, auprès des referees! Par exemple, Slimani, le capitaine, n'aurait jamais dû écoper d'un carton jaune, après 2 mn 45 de jeu! Pour la simple raison que M. l'arbitre est seul patron des lieux, et que jamais, au grand jamais, il ne reviendra sur sa décision. Que cela soit compris, et bien compris. Se chamailler avec l'arbitre ne sert jamais les intérêts du rouspéteur. Au contraire, il risque de gonfler ses partenaires et perdre dans la foulée, la victoire, ou le match nul, tant espéré! Nous ne finirons pas ce tour d'horizon des «Fennecs» sans évoquer le grand, très grand, super attaquant- défenseur-l'increvable, Islam Slimani, qui a eu le poste de «l'épouvantail » qui a fixé les trois défenseurs centraux, plus les latéraux tanzaniens! En septembre, la concurrence sera pénible, avec le retour d'Andy Delort! Tout un programme! Quant à ceux qui attendent le départ définitif d'Islam vers une retraite, il leur faudra attendre le coup de sifflet final de la finale de la Coupe du monde 2026! Oui, ce n'est point une coquille! «Cheh» et «recheh»! Enfin, pour l'histoire, nous adressons un petit salut paternel à tous les membres du staff technique, médical, organisationnel, de presse, et aux braves et patients joueurs remplaçants, surtout ceux qui n'ont pas évolué lors des deux derniers matchs. La caravane passe, les canidés aboient, dit-on, non?