Le stade du1er-Novembre de Tizi Ouzou abritera cet après-midi à 15h le match opposant la JS Kabylie au RC Relizane, comptant pour la mise à jour du calendrier, dans une ambiance lugubre. Avec la colère régnant dans l'effectif, la JSK risque bien de faire flop, cet après-midi, dans sa rencontre face à cette équipe qui vient pour un bon résultat. Cette confrontation qui se joue au stade du 1er-Novembre et que les Canaris doivent mettre à profit pour glaner les trois points de la victoire intervient hélas, dans un contexte marqué par la colère des joueurs titulaires qui réclament leurs salaires.

Ces derniers, qui ont refusé de s'entraîner dimanche, ont menacé de ne pas rentrer sur le terrain si les promesses de Mellal ne sont pas concrétisées avant ce match d'aujourd'hui. Aussi, la JSK risque de rentrer amputée de ses titulaires si le président ne trouve pas l'argent pour régler au moins deux mensualités comme il a été convenu entre les éléments en colère et lui. Une éventualité qui va sans nul doute impacter le moral des troupes qui sont pourtant dans l'obligation de réaliser un bon résultat afin de rester collées au premier carré.

Cette contestation des joueurs qui éclate au grand jour n'a, par ailleurs, pas été du goût des supporters qui constatent, ainsi, avec amertume et déception, que les joueurs ne jouent finalement que pour les salaires et que les joueurs des années d'or de la JSK ne sont qu'un souvenir lointain.

Aujourd'hui, avec la professionnalisation du football à travers le monde, l'argent est l'élément essentiel de ce sport. Bon gré mal gré, le club kabyle continue de se préparer également pour la prochaine rencontre de coupe d'Afrique attendue dimanche 4 avril. Les Canaris qui se rendront à Casablanca pour affronter le tenant du titre africain, le RSB Berkane, veulent rester sur leur lancée positive.

Ce qui n'est pas facile face à une équipe bien rodée et qui veut reprendre sa place de leader du groupe que lui a d'ailleurs ravie la JSK, lors de la deuxième journée de cette phase des groupes. Les Kabyles sont allés ramener un match nul de Zambie alors que les Marocains ont été battus par les Camerounais du Coton Sport.

Aussi, de l'avis de tous, l'équipe kabyle a besoin de stabilité et de sérénité pour poursuivre ce parcours positif et représenter ainsi dignement l'Algérie dans cette prestigieuse compétition.

Ces conflits qui surviennent au sein de la direction et récemment, au sein des joueurs titulaires risquent hélas, d'entamer le moral des troupes en cette phase cruciale.

Par ailleurs, le président Mellal et une partie des supporters qui ne cessent de vanter quelques «gros sponsors» qui «aiment» la JSK et la Kabylie, doivent expliquer pourquoi ces derniers hésitent à mettre la main à la poche pour aider Mellal à payer les salaires de ses joueurs.

En effet, il convient de noter avec regret que certains sponsors ne parlent de la JSK que pour entretenir et soigner leur image, mais «gratuitement», de préférence.