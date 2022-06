Les joueurs de la JS Kabylie chutent à un pas de la ligne d'arrivée. Ils se sont inclinés face au CS Constantine (1-3). Ce n'est toutefois pas pour autant que la course à une participation à la Ligue des Champions est perdue, mais il faudra éviter à l'avenir d'autres trébuchements. En effet, samedi face au CS Constantine, il fallait vraiment faire gaffe, car les visiteurs ont déjà créé des surprises à Tizi Ouzou. Le CSC n'est pas un «ours dont on accapare la peau avant de l'avoir tué». C'est un grand club qu'il fallait bien prendre au sérieux. Bien qu'il ne figure pas parmi le premier peloton de la course, cette saison, le CSC a toujours fait de bons résultats, y compris à Tizi Ouzou, devant la JSK. Avant-hier donc, les Canaris ont subi une véritable douche froide à Tizi Ouzou. Une défaite «spectaculaire» qui a mis dans une colère bleue la direction du club et surtout les supporters, dont certains ont laissé libre court à leur mécontentement provoquant des scènes de violences déplorables sur les gradins et à la sortie du stade du 1er-Novembre. Il faut dire aussi que les supporters violents sont connus et ne sont pas à leur première dérive. Même le président du club Iarichene n'a pas été épargné par la vague d'insultes ainsi que le coach Souayah, qui a été clairement accusé d'être à l'origine du mauvais résultat par certains supporters. Des supporters qui ont oublié que malgré la défaite, leur équipe est toujours deuxième au classement général. En effet, malgré le goût amer de la défaite, les Canaris restent toujours à un petit point de la LDC. Bon gré, mal gré, les camarades de Boukhenchouche restent toujours dans leur place de dauphin qui leur ouvre la porte vers la Ligue des Champions africaine. Mais gare aux surprises. L'autre prétendant, la JS Saoura n'est qu'à trois petites encablures. Les Canaris n'ont plus d'autres solutions que de réaliser de bons résultats dans les prochaines confrontations qui ne sont pas une sinécure. On sait déjà que la prochaine rencontre ne sera pas facile pour les Canaris qui seront en déplacement périlleux chez une équipe très solide qui ne se laisse pas faire aussi facilement qu'on ne le pense. Le Paradou AC compte faire un bon résultat sur son terrain. Toutefois, les joueurs de la JSK ne sont qu'à un seul point pour s'assurer la deuxième place. Un point qu'il est difficile d'arracher chez le Paradou AC mais qui n'est pas pour autant dans le domaine de l'impossible. La JSK peut créer des surprises comme elle peut en subir. Enfin, il faut rappeler que cette fin de saison, la direction prévoit des aménagements dans l'effectif pour préparer une prochaine saison qui pourrait bien s'avérer plus fructueuse. De sa part, le coach tunisien a affirmé à l'issue de la rencontre qu'« il tranchera sur son avenir à la JSK après la fin de la saison», bien que beaucoup d'indices montrent que ce dernier n'est pas chaud pour un prolongement de son bail à Tizi Ouzou. En tout état de cause, Souayah a fait un bon travail en permettant à la JSK de jouer une deuxième place que personne n'espérait en début de saison.