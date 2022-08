L'ES Arzew, le MC Alger et la JSE Skikda prendront part à la 37e édition de la Coupe arabe des clubs de handball prévue du 17 au 27 septembre prochain à Nabeul (Tunisie), et qualificative au mondial

«Super Globe» 2022 en Arabie saoudite, a indiqué lundi l'Union arabe de handball (AHBF) sur sa page officielle Facebook. Selon le règlement de la compétition de l'instance arabe, chaque pays a le droit d'engager trois clubs (champion, vainqueur de la coupe ou vice-champion).

L'ES Arzew participera au rendez-vous arabe de Tunis en tant qu'invité, a précisé l'union arabe de handball.

Outre les trois représentants algériens, plusieurs clubs arabes ont confirmé leur participation à cette compétition dont l'ES Tunis et le Club Africain (Tunisie), Al Ahly et le Zamalek (Égypte), El Salimiya et El Koweïti (Koweït), en attendant la publication de la liste définitive des participants. Le vainqueur de la Coupe arabe des clubs prendra part au mondial des clubs «Super Globe» prévu à Dammam en Arabie saoudite du 18 au 23 octobre 2022.

Sur un autre chapitre, la Confédération africaine de handball (CAHB) a dévoilé le nouveau programme de la 18e édition du championnat d'Afrique des nations des moins de 18 ans (U18, garçons), prévue du 30 août au 6 septembre à Kigali (Rwanda), après le retrait officiel des sélections du Congo et du Tchad. Dans une publication sur sa page Facebook officielle, lundi, la CAHB a précisé que six pays sont déjà à pied d'oeuvre dans la capitale rwandaise. Il s'agit du Rwanda (organisateur), l'Algérie, Madagascar, Libye, Maroc et l'Ouganda. L'Égypte et le Burundi devraient arriver à Kigali ce lundi. Selon le nouveau programme du tournoi, la sélection algérienne, versée dans le groupe B, débutera la compétition face à l'Égypte mardi (16h00, heures algériennes), avant d'enchaîner contre Madagascar me credi (12h00).

Les Algériens boucleront la phase de poules vendredi (18h00) face au Rwanda. Pour rappel, la sélection algérienne conduite par Mohamed Belghit, a rallié Kigali dimanche via Doha (Qatar). Huit pays scindés en deux groupes de quatre équipes prendront part à cette compétition africaine. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales prévues le 4 septembre, tandis que la finale et le match de classement auront lieu le 6 septembre.