L'ES Sétif s'est relancé dans son groupe «B» de la Ligue des Champions dans la perspective d'une éventuelle qualification aux quarts de finale, en battant l'équipe sud-africaine d'AmaZulu, samedi au stade du 5- Juillet à Alger (2-0), en match comptant pour la 4e journée de cette compétition continentale. Sur le terrain, les joueurs du coach intérim Réda Bendis, après le départ du Tunisien Kouki, ont d'emblée affiché leur détermination à se relancer dans la course à la qualification après leurs deux premiers échecs lors de l'entame de cette compétition.

Dominant leurs adversaires qui cherchaient à effectuer une forte pression au milieu du terrain, les joueurs de l'Entente sont finalement parvenus à ouvrir la marque grâce à Benayad (11e).

À la suite d'un bon travail collectif, Djahnit effectue une passe lumineuse à Benayad qui n'a eu aucune peine à envoyer la balle au fond des filets du gardien de but de l'équipe sud-africaine, Mothwa.

Cette première réalisation a permis aux joueurs de l'ESS de prendre l'avantage et de mettre, justement, beaucoup de pression sur leurs adversaires.

Les joueurs de Bendriss poursuivent leur domination en prenant en possession l'entre- jeu et ne laissant aucun espace aux adversaires qui tentaient quelques incursions. D'aucuns attendaient le coup de sifflet de l'arbitre tunisien de la partie, quand Djahnit décale Benayad dont la reprise est repoussée par le gardien de but. Et la balle revient dans les pieds du capitaine de l'équipe sétifienne qui n'a pas raté l'occasion pour marquer le deuxième but (45').

De retour des vestiaires, les gars de l'Entente tentent de préserver cet avantage alors que les visiteurs essayent de réduire la marque, en vain.

On notera durant cette seconde mi-temps cette très belle opportunité ratée par Motrani à la 65eminute du jeu à la suite d'une contre-attaque.

Finalement, les deux formations se sont tenues en respect et la rencontre s'est donc terminée sur ce score de la mi-temps (2-0) au profit de l'équipe de l'Entente de Sétif.

Dans l'autre match de ce groupe, le Horoya AC de Guinée, a battu le Raja de Casablanca (2-1), au stade Général Lansana Conté de Nongo.

Pourtant le Raja a ouvert la marque à la 19e minute de jeu, suite à un corner et un mauvais marquage de la défense du Horoya.

Ahmad Ahadad surgit au second poteau pour marquer le premier but. Par la suite, les joueurs du Horoya réussissent à renverser complètement la situation en égalisant d'abord par Mandela (26e) avant que son coéquipier Barry n'inscrive le deuxième but (29e), sur penalty.

À l'issue de ces deux matchs, le Raja reste en tête du classement de ce groupe (B) avec 9 points, devant l'ES Sétif et les Sud-Africains d'AmaZulu FC avec un total de 6 points chacun. Quant à Horoya AC, il se retrouve à la dernière place avec un total de 3 points.