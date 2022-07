L'ES Sétif (Ligue 1 algérienne de football), est passée à la vitesse supérieure en matière de recrutement, en annonçant l'arrivée de pas moins de huit nouveaux joueurs en moins de 24 heures, à deux semaines de la fermeture de la période des transferts estivale, fixée au dimanche 14 août. Après avoir dévoilé mercredi ses deux premières recrues estivales: les milieux de terrain, le Franco-Algérien Ayoub Ghellam Tazouti et le Camerounais André Ulrich Zanga, qui se sont engagés pour trois saisons chacun, l'Entente a annoncé, jeudi dernier, le recrutement de cinq autres nouveaux joueurs. Il s'agit des défenseurs Mohamed Riyad Hmida (JS Bordj Menaïel /3 saisons), Mohamed Ammar Boudouh (ASM Oran/3 saisons), et Ilias Hassani (Al-Shahania - Qatar-/ trois saisons), du milieu offensif Larbi Tabti (CR Belouizdad), et de l'ailier gauche Zerrouk Boussif, prêté pour une saison en provenance du Paradou AC, et de l'attaquant Ghiles Guenaoui (Paradou AC/ trois saisons). Côté départs, l'ESS a décidé de se passer des services de plusieurs éléments à l'image des deux défenseurs Abdelhak Debbari et Hocine Laribi, dont les contrats ont été résiliés à l'amiable, tandis que le gardien de but Sofiane Khedaïria a décidé d'aller au Golfe, pour s'engager avec le club saoudien d'Al-Shulla Club (Div.2). Par ailleurs, l'ESS entamera vendredi son stage pré compétitif à Hammam Bourguiba (Tunisie), au cours duquel les coéquipiers d'Abdelmoumen Djabou disputeront une série de matchs amicaux. Le club phare des Hauts-Plateaux a confié la barre technique à l'Égyptien Hossam Al-Badry (62 ans), qui s'est engagé pour un contrat de deux saisons, en remplacement du Serbe Darko Novic, ce dernier a dirigé les Sétifiens lors des deux derniers mois du précédent exercice. Demi-finaliste de la précédente édition de la Ligue des Champions, l'Entente a bouclé le précédent exercice à une peu enviable 6e place au classement final, en compagnie du Paradou AC (54 pts), ratant ainsi l'occasion de prendre part à une compétition continentale la saison prochaine.