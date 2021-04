Compte tenu des résultats de la 5e journée de la phase des poules de la coupe de la CAF, le représentant algérien dans cette compétition, à savoir l'ES Sétif, doit nécessairement battre Ahly Benghazi lors de la dernière journée du groupe «A», mercredi prochain.

En même temps, Enyimba ne doit pas gagner face à Orlando Pirates. Les Sétifiens ont raté leur dernière sortie en Afrique du Sud où ils se sont contentés d'un simple match nul (0-0), mercredi dernier à Johannesburg face à Orlando Pirates, alors qu'il y avait bien de la place pour une victoire pour les joueurs du coach tunisien Nabil El Kouki.

À la suite de ce match nul et de la victoire d'Al Ahly Benghazi face à Enyimba (1-0), l'ESS est classée dernière du groupe avec un total de 5 points, au moment où son adversaire du jour est toujours leader avec un total de 9 points et déjà qualifié pour les quarts de finale. Enyimba est, 3e avec un total de 6 points, alors que le club libyen du Ahly Benghazi occupe la 2e place avec un total de 7 points. Ce qui veut dire que l'Entente doit disputer une «finale», mercredi prochain, sur la pelouse du stade du 8-Mai 1945, tout en espérant qu'Enyimba fasse match nul ou perde à domicile face au leader actuel, Orlando Pirates qui n'a plus rien à perdre dans la mesure où cette équipe sud-africaine est déjà qualifiée aux quarts de finale. Ainsi et compte tenu du fait que les deux premiers de chaque groupe se qualifieraient en quarts de finale, il ne reste donc qu'un seul ticket pour trois équipes. En d'autres termes, et mathématiquement, toutes les équipes peuvent se qualifier au prochain tour ou être éliminées. Avec des chances distinctes bien évidemment. La dernière journée prévue mer-credi prochain sera décisive avec un déplacement périlleux du leader, Orlando Pirates au Nigeria pour croiser le fer avec Enyimba. Les Sud-Africains n'ont donc pas intérêt à perdre ce dernier match car cela ferait qu'ils pourront perdre le leadership au profit de leur adversaire du jour. Du coup, Al-Ahly Benghazi pourraient repasser deuxième si jamais il dispose des Algériens. Ces derniers doivent l'emporter et espérer un nul ou une défaite d'Enyimba au Nigeria pour valider le ticket en quarts.

Les chances de l'Aigle Noir sont bien intactes, encore faut-il savoir qu'ils ne sont plus maîtres de leur destin puisqu'ils doivent gagner et attendre le résultat de l'autre match qui se déroulera au Nigeria.