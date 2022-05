L'Entente de Sétif aura la lourde mission de réussir la remontada après la cuisante défaite au match aller des demi-finales de la Ligue des Champions face au Ahly du Caire en terre égyptienne (0-4), ce samedi au stade du 5-Juillet à Alger à partir de 18h. En effet, au match aller, les joueurs du coach Darco Novic sont passés complètement à côté. Malgré cela, les fans des Noir et Blanc sont quelque peu optimistes pour une éventuelle remontada, surtout en constatant l'efficacité de la ligne offensive de l'équipe, lors du dernier match de championnat où ils ont étrillé le RC Relizane (7-0). Cela montre que les joueurs ont déjà oublié leur défaite au Caire et qu'ils sont bel et bien concentrés sur ce match retour décisif de ce samedi. D'ailleurs, le coach Novic a bien indiqué juste après la victoire contre le RCR: «On a montré que psychologiquement on n'a pas été affecté par la défaite du match aller contre al Ahly.» Et d'ajouter: «Cette victoire va nous donner confiance pour ce match retour décisif.» Après le retour du Caire, les joueurs se sont bien concentrés sur le match de ce samedi et d'ailleurs, ils devaient effectuer, hier, au moment où on mettait sous presse, leur dernière séance d'entraînement au stade du 5-Juillet pour préparer cette rencontre décisive contre le géant égyptien, Al Ahly du Caire. Pour le coach Novic, il indique que tout le monde est conscient de la difficulté de la tâche, mais elle est bien réalisable: «On va affronter le champion d'Afrique en titre, une équipe aussi solide que difficile, mais en football rien n'est impossible.» Et le coach de l'Entente précise bien: «On n'est pas encore éliminé et les joueurs sont bien motivés. Je vais aligner les meilleurs.» Cela réconforte que peu, d'autant qu'historiquement, l'Entente de Sétif a bien habitué ses fans de réussir des exploits incroyables dans cette prestigieuse compétition continentale. Et là, il n'a pas omis de faire un appel aux supporters pour encourager les joueurs: «Je veux un stade plein samedi et je suis convaincu qu'ils vont joueur leur rôle de 12e homme.» Du côté de l'équipe d'Al Ahly, la délégation égyptienne se trouve à Alger depuis mardi dernier. Pour le défenseur de l'équipe Ramy Rabia, son équipe a remporté la première manche avec une belle victoire: «Les Algériens n'ont rien à perdre et vont sûrement mettre toutes leurs forces pour prendre leur revanche alors que nous devions rester concentrés pour confirmer notre résultat du match aller.» Le joueur en question affiche parfaitement les ambitions du club en indiquant: «Avec mon équipe, on fera en sorte de reporter la 3e Ligue des Champions consécutive, soit la 11e de l'histoire de notre grand club.» Reste donc aux joueurs de l'Entente de le contredire et de réaliser cet «exploit», non seulement de battre Al Ahly ce samedi, mais aussi d'arracher sa qualification à la finale de cette prestigieuse compétition continentale qui est la Ligue des Champions.