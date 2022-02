L'Entente de Sétif a réussi une très belle entame de son parcours en Ligue des Champions africaine, en revenant de son périlleux déplacement à Conakry avec une précieuse victoire face à l'équipe locale guinéenne du Horoya AC (1-0), dans la soirée de samedi, au stade Général Lasana Conte à Nongo, pour le compte de la 1ère journée, Groupe «B».

Cette performance des Sétifiens est considérée comme une prouesse, dans la mesure où c'est le premier succès des gars des Hauts-Plateaux algériens, à la suite de pas moins de

8 victoires consécutives de l'équipe guinéenne de Horoya.

Pour rappel, le match Horoya AC - ES Sétif devait se jouer en

présence d'environ

15 000 supporters, mais au dernier moment, la Confédération africaine de football a décidé d'interdire la présence du public au stade Général Lansana Conte à Nongo.

Sur le terrain, les joueurs sétifiens ont débuté la rencontre avec prudence en gérant la 1ère mi-temps à la défensive avec quelques contre- attaques qui ont quelque peu perturbé les joueurs guinéens. De retour des vestiaires, les Sétifiens prennent de plus en plus confiance devant une équipe de Horoya confondant vitesse et précipitation.

Surtout lorsque Kendouci a ouvert la marque dès l'entame de cette 2e mi-temps (47').

Très nerveux, les Guinéens réagissent dans la désorganisation et surtout sans concentration, voulant coûte que coûte, niveler la marque. Mais, la défense sétifienne a prouvé, une fois de plus, qu'elle est bien solide en dehors de ses bases avec une bonne complémentarité entre ses joueurs. Un peu plus de l'heure du jeu, l'équipe adverse a dû terminer cette rencontre à 10, après l'expulsion de Yakhouba Barry, qui avait écopé de 2 cartons jaunes aux 55' et 68'.

Et c'est ainsi que les gars du coach Kouki ont conservé ce léger avantage d'un but qui les met dans une position avantageuse avant le match de la seconde journée, face au Raja Casablanca, la semaine prochaine.

À noter que dans l'autre match de ce groupe «B», entre les Marocains du Raja Casablanca et les Sud-Africains d'Amazulu FC se jouait, hier soir, au moment où on mettait sous presse.

En tout cas, et à la faveur de cette victoire, l'ES Sétif prend provisoirement la tête du groupe avec

3 points, tandis que son adversaire du jour le Horoya AC est lanterne rouge (0 point). Il est utile de savoir que lors de la deuxième journée, prévue les 18-19 février courant, l'Aigle noir sétifien recevra le Raja, alors que Horoya se déplacera chez les Sud-Africains d'Amazulu FC.

Enfin, de son côté, le 2e représentant algérien dans cette compétition, le CR Belouizdad, reversé dans le Groupe «C», s'était neutralisé (0-0) avec les Tunisiens de l'Étoile sportive du Sahel, en match disputé vendredi après-midi au stade Radès. Lors de la 2e journée, le CRB recevra l'ES Tunis.