L'ES Mostaganem, vainqueur en déplacement contre l'ASM Oran (1-0), a conservé son fauteuil de leader du Groupe centre-ouest à l'occasion de la 5e journée de Ligue 2 de football amateur, disputée mardi, alors que les trois premiers du Groupe centre-est, l'AS Khroub, l'E Sour El Ghozlane et l'US Souf restent solidement installées aux commandes. Dans le Groupe centre-ouest, l'ES Mostaganem (1er - 15 pts) a enchaîné avec un cinquième succès consécutif en autant de rencontres, confirmant son excellent début de saison, profitant au passage de la défaite du SC Mecheria face à l'O Médéa (1-0), pour creuser l'écart en tête du classement.

Concédant sa première défaite de la saison, le SC Mecheria (12 pts) glisse, de son côté, à la deuxième place devant l'ES Ben Aknoun (10 pts), vainqueur en déplacement contre la lanterne rouge le RC Relizane (2-1). À la faveur de ce succès, le deuxième de rang, l'Étoile sportive remonte à la 3e place occupée conjointement avec la JSM Tiaret, battue par le WA Boufarik (1-0), et le MCB Oued Sly revenu avec le point du match nul de son déplacement à Khemis Miliana (1-1).

Dans le bas du classement, le RC Kouba accrochée à domicile par le WA Tlemcen (0-0), recule au 11e rang avec quatre points, alors que le NA Hussein Dey reste coincé à la 12e place après son match nul en déplacement face au MC Saida (1-1).

Statu quo à l'Est

Dans le Groupe centre-est, l'AS Khroub (1er - 11 pts), accrochée lors de la précédente journée par le NRB Teleghma (1-1), a renoué avec la victoire en s'imposant (2-0) face à l'USM El Harrach (10e - 5 pts). Les deux autres leaders, l'E Sour El Ghozlane et l'US Souf, ont également réussi à enchaîner avec un nouveau succès, en s'imposant à domicile devant l'AS Ain M'lila (12e - 4 pts) et le CA Batna (6e - 6 pts), sur le même score de 2 à 1. Derrière le trio de tête, l'USM Annaba (4e - 10 pts) a largement dominé la JSM Skikda (4-0), alors que la JS Bordj Menaïel (5e - 9 pts) est revenue avec les trois points de la victoire de son déplacement chez la lanterne rouge HAMRA Annaba (1-0), renouant ainsi avec le succès dont le dernier remonte à la 1ère journée de compétition. Dans le choc des «mal classés», l'US Chaouïa (12e - 4 pts) et le MO Constantine (10e - 5 pts), ont fait match nul (1-1), de même que l'IB Khemis El Khechna et le NRB Teleghma, qui se sont neutralisés sur le même score. La 6e journée de la Ligue 2 amateur de football est prévue, samedi prochain, selon le programme de la Ligue nationale de football amateur (LNFA).