Le Paradou AC a vu son match de la 22e journée du championnat contre le Mouloudia d'Alger, prévu hier, reporté à une date ultérieure, le MCA étant engagé en Champions League. Ancien joueur du FC Lorient, Pierrick Le Bert, a pris les commandes techniques du PAC, le 20 janvier dernier, alors que l'équipe était classée 11e. Le Bert a remplacé Hakim Malek limogé pour insuffisance de résultats. Le président Zetchi a vite réglé ce problème puisqu'il n'est pas allé très loin pour chercher le successeur de Malek en désignant tout bonnement le directeur technique du club, Le Bert. À 50 ans, ce dernier est arrivé en 2016 pour prendre en charge la petite catégorie du club. Désormais, l'ancien milieu de terrain de Vannes aura plus de pression sur ses épaules. Par la suite, le staff a été renforcé par Adolfo Baines Pilart, en tant qu'entraîneur-adjoint, signant ainsi son retour chez le club algérois, au début du mois de février dernier. Pilart, ancien gardien de but professionnel, faisait partie du staff de l'ancien entraîneur espagnol du PAC, Josep Maria Noguès (2016-2018), ce dernier avait quitté son poste à l'issue de la fin de son contrat, pour être remplacé par Chalo. Aujourd'hui, Le Bert et Baine Adolfo enregistrent de bons résultats puisque depuis sa venue à la barre technique, l'équipe a enregistré pas moins de 7 victoires, 3 matchs nuls et seulement 3 défaites. D'ailleurs l'équipe reste sur une très belle victoire lors de la précédente journée (1-0) chez le CS Constantine. Après deux jours de repos, les joueurs ont repris le chemin des entraînements au stade Ahmed-Falek à Hydra. Et comme le match contre le MCA est reporté, le staff technique des Jaune et Bleu complète les entraînements en attendant leur prochain match de la 23e journée où ils recevront l'US Biskra. Commentant ce report du derby MCA-PAC, le joueur Zakaria Messibah estime que «ce report nous arrange». «Nous avons donc plus de temps pour récupérer et préparer la suite de notre parcours», indique-t-il avant d'ajouter: «C'est aussi une occasion pour le staff technique de récupérer les quelques éléments blessés et corriger les erreurs commises lors de notre précédent match.»