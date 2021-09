La direction du club fanion de l'ouest du pays, le MC Oran, enregistre son premier faux pas, en n'ayant pas réussi à se rendre dans la capitale de Zianides, Tlemcen, pour le stage intersaison programmé pourtant des journées, auparavant, par le staff dirigeant. Ce faux bond a totalement chamboulé les calculs du coach Aït Djoudi, ayant, pourtant, préparé son paquetage et ses athlètes pour jauger les capacités de ses joueurs, en guise de préparations pour entamer le championnat 2021-2022. Pour cause, des problèmes organisationnels et administratifs ont fait surface à la dernière minute. Il s'agit, essentiellement, des carences liées aux réservations d'hôtel et des sites sportifs devant servir de terrain pour Aït Djoudi afin de jauger ses poulains, tout en les préparant. Prévu pour le début de cette semaine, le bivouac de Tlemcen est ajourné pour la semaine prochaine au grand dam des supporters des Hamraoua qui ne cessent de déplorer ces petites défaillances, tout en interpellant la direction du club, les invitant à parfaire leur besogne, étant donné que le club est d'autant plus professionnel qu'il évolue dans un championnat professionnel. «On a commis une erreur qui ne devait pas être faite par des amateurs», regrette-t-on à Oran. Sur le plan moral, la troupe annonce sa promptitude, quant à renouer avec le climat des entraînements et des compétitions, tout en soulignant que le moral est au beau fixe, en attendant la suite à donner aux recrutements. Il s'agit, essentiellement, de la nouvelle recrue, Koulkhir, devant rallier la maison des Rouge et Blanc. En attendant, ce dernier est appelé à régulariser sa situation administrative vis-à-vis de son ex-club l'ayant employé, le Rapid Relizane, devant lui remettre la lettre de libération. L'administration des Hamraoua lui a accordé un délai d'une semaine pour compléter son dossier, en l'appuyant pas ce sésame, libérant le joueur après être remis à la commission nationale des litiges, ayant donné gain de cause au club contre lequel il s'est plaint auprès de cette instance nationale, la CRL. Sur un autre plan, le milieu de terrain, Chaouti Bessam, remis du problème lié à la grippe, s'est remis dans le bain des entraînements, après avoir eu le quitus du staff médical. Telles, sont les dernières évolutions de la situation lambda qui prévaut dans la maison des Rouge et Blanc , en attendant le reste qui le marqueront à l'avenir, étant donné que ce club est, de par sa notoriété nationale, en éternel mouvement et riche en événements, tout comme le sont d'ailleurs la majeure partie des clubs algériens. Le nouveau gardien des buts, Soufi Kamel, a, à peine arrivé à Oran, commencé à faire preuve d'une ambition sans limites, en comptant laisser des traces de son passage au club, tout en l'honorant et honorant par là même ses engagements. «J'ai opté, pour 2 saisons, pour le compte du MC Oran malgré toutes les offres qui m'ont été suggérées», a-t-il dit, expliquant que «je suis déterminé à accomplir une saison exemplaire». «Je suis convaincu et satisfait du choix pour lequel j'ai opté», a-t-il affirmé, soulignant que «j' ai enfin concrétisé mon rêve d'enfance, évoluer dans les rangs du MC Oran».