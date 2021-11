Ce n'est pas alarmant, mais cela inquiète les supporters. Quatrième journée du Championnat national de Ligue 1, les Canaris n'arrivent toujours pas enregistrer une victoire même sur leur terrain à Tizi Ouzou. Ils se sont fait accrocher, ce vendredi, au stade du 1er-Novembre par l'équipe montante du RC Arba (1-1) qui n'a pas eu de difficultés pour garder sa cage contre des Canaris, en mal d'inspiration durant toute la rencontre. L'on a assisté à un jeu anarchique sans réelle coordination entre les compartiments. La JSK ne semble pas encore démarrer cette compétition. En fait, le score n'inquiète pas uniquement les supporters qui affirment sur les réseaux sociaux que les résultats de ces 4 premières rencontres ne renseignent pas sur les réelles capacités des Canaris. Les Canaris peuvent encore se ressaisir lors des prochaines journées. Mais tous s'accordent à dire que les prestations affichées jusque-là ne sont pas du tout satisfaisantes. Le staff technique engagé par Yazid Yarichène doit réagir rapidement pour rassurer les supporters et la direction. Même s'il est encore trop tôt pour parler de résultats pour Souayah qui vient juste d'arriver, on commence à sentir à Tizi Ouzou, un sentiment d'insatisfaction quant aux changements récurrents de coachs qui entraînent le club dans une instabilité chronique. Ce week-end sur les réseaux sociaux, beaucoup affirmaient que l'entraîneur Stambouli aurait dû être maintenu. D'autres disent même que le limogeage de Lavagne était une décision hâtive et mal appropriée. Trois entraîneurs en l'espace de quatre rencontres est un exploit qui s'éloigne du football. Mais ce qui inquiète au plus haut niveau, c'est que les prestations des Canaris ne donnent pas l'impression qu'ils soient à la hauteur d'affronter leur prochain adversaire dans la compétition africaine. Les préparations déjà entamées peuvent colmater les brèches visibles dans l'échiquier, mais il devient de plus en plus clair que les Canaris trouveront des difficultés face à des clubs très expérimentés et surtout très stables sur le plan de l'effectif. Enfin, rappelons toutefois que les Canaris entament la compétition avec des objectifs déterminés, à savoir de jouer les premiers rôles dans toutes les compétitions nationales et continentales. Même si les résultats des quatre premières rencontres du championnat sont inquiétants, il est encore tôt pour juger de l'avenir proche. Les Canaris qui enchaînent les matchs nuls peuvent rebondir durant les prochaines journées. Le travail de Souayah n'aura, par ailleurs, d'effets qu'après quelques rencontres. On a connu la JSK dans les moments difficiles et on l'a aussi vu se surpasser et arracher des victoires là où l'on s'y attendait le moins. On a vu que les Canaris peuvent en effet aller ramener de bons résultats sur les terrains africains à des moments où ils connaissaient un passage à vide au niveau local.