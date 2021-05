Patron de la Ligue 1, l'Entente de Sétif compte désormais 6 points d'avance sur son dauphin. Les Sétifiens ont pris le large en tête du classement à la faveur du succès (0-1) ramenée, ce samedi, de Skikda face à la JSMS, en match de mise à jour de la 18e journée.

Pour ce dernier match de la phase aller de la L1, la logique a été respectée dans ce duel des extrêmes joué entre le patron de la Ligue 1 et l'avant-dernier au classement, en dépit du fait que c'est la JSMS qui a fait l'essentiel du jeu. En effet, les poulains de Chérif Hadjar ont dominé la partie sans pour autant réussir à trouver la faille dans la défense sétifienne.

De leur côté, les visiteurs ont fait preuve de réussite en marquant à la 19e minute par Berbache, sur l'une des rares occasions de scorer. Il y a lieu de mettre en exergue la prestation du portier sétifien, Sofiane Khedaïria, qui s'est illustré dans cette partie, notamment dans les arrêts de jeu de la première et de la seconde mi-temps où il a réussi garder sa cage inviolée. À la faveur de ce succès, le 13e depuis l'entame de la saison, l'ESS, sacré champion d'hiver, comptabilise désormais 42 unités et relègue la JS Saoura à six longueurs. Pour sa part, le V Noir (19e - 11 pts) enchaîne avec une 5e défaite de suite et continue de manger son pain noir.

Il convient de rappeler que le coup d'envoi de la phase retour du championnat sera donné ce mardi avec une 20e journée qui sera marquée par de belles affiches, à l'image de CR Belouizdad - AS Aïn M'lila, ES Sétif - USM Alger, ou encore JS Saoura - Olympique de Médéa.