La sélection algérienne de football des moins de 18 ans s'est lourdement inclinée face à son homologue française (6-0), en match amical de préparation, disputé samedi au Centre technique Fernand-Sastre de Clairefontaine (France). Les jeunes Verts ont été déstabilisés d'entrée de jeu, avec l'ouverture du score des Bleuets dès la 6e minute de jeu, grâce à Wakis Koré. Les poulains du coach, Mourad Slatni, ont encaissé 2 autres buts dans la foulée, sur balles arrêtées. Le 1er par ce même Wakis Koré, après une belle passe de Badredine Bouanani (31'), et le second par Mathys Tel (43'), également sur un bon service du très actif Bouanani. Les Verts ont été réduits à 10 juste avant la pause, suite à l'expulsion de Noham Abdellaoui (45'), ce qui a eu pour effet de compliquer leur situation davantage, face à un adversaire aussi entreprenant. La domination des Français s'est matérialisée par 3 autres réalisations, signées Lenny Pirringuel (51', 67') et Eddy Lukoki Mateso (84'). La France et l'Algérie disputeront un 2e match amical, mardi à 10h00 (heure algérienne) également au Centre technique Fernand-Sastre de Clairefontaine. Slatni s'est exprimé à l'issue de cette rencontre, en affirmant qu'elle a été riche en enseignements. Elle permettra, selon lui, une revue d'effectif et une évaluation de plusieurs joueurs, dont c'est la première sélection. «Depuis le début, on savait que la tâche allait être très difficile, car il s'agit de notre 1er stage d'évaluation après 3 jours seulement de travail à l'entraînement et face à une équipe aussi performante que la sélection française. Cette dernière, qui se situe parmi les 4 meilleures sélections au monde dans cette catégorie d'âge, est en préparation depuis 4 ans et avec 42 stages déjà effectués», a-t-il expliqué, ajoutant que la sortie d'Abdellaoui a chamboulé ses plan de jeu. «Nous sommes en apprentissage et tant mieux qu'on ait ce genre de possibilités, pour se mesurer à des adversaires de taille pour, non seulement situer notre niveau, mais aussi donner la possibilité à nos jeunes de progresser en prévision des JM d'Oran, l'année prochaine», a ajouté le coach.