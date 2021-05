L'Aigle noir sétifien l'a échappé belle, car il avait commencé par concéder l'ouverture du score devant Billel Benhamouda (56'), avant d'arracher l'égalisation grâce à Houssam-Eddine Ghacha, ayant transformé un penalty à la (81'). Un résultat qui arrange beaucoup plus les affaires de l'Entente, qui reste bien accrochée à son fauteuil de leader, avec quatre longueurs d'avance sur son premier poursuivant au classement général, la JS Saoura, qui, de son côté, a assez facilement dominé l'O Médéa (2-0), grâce notamment au doublé de Billel Messaoudi, aux 27' et 29'. Pour sa part, l'USMA, qui restait sur une importante victoire chez le CR Belouizdad (1-0) a laissé filer une belle opportunité de se relancer dans la course aux premiers rôles, et reste finalement septième au classement général, avec 32 points au compteur. Les plus grandes surprises de cette 20e journée ont probablement été la victoire du NC Magra chez l'ASO Chlef (1-0), grâce notamment à l'inusable Hadj Bouguèche (1'), et surtout le nul (1-1), concédé par la JS Kabylie chez la lanterne rouge, le CABB Arréridj. Les Canaris étaient en effet irrésistibles avant ce mardi, aussi bien en championnat qu'en Coupe de la Confédération africaine, dont ils animeront prochainement les quarts de finale face au représentant tunisien, le CS Sfax. Ils étaient donc favoris face aux criquets, même si ces derniers avaient l'avantage du terrain. Mais à la fin, il semble que ce soit «la volonté de survivre du CABBA» qui a pris le dessus. De son côté, le MC Alger a terminé son match contre l'USM Bel Abbès avec la peur au ventre, car après avoir mené assez confortablement (2-0), il a concédé un but à environ cinq minutes de la fin (Ndlr, temps additionnel inclus) ce qui l'a un peu fait douter. Ce qui a été également le cas pour le Mouloudia d'Oran face au NA Hussein Dey, qu'il a difficilement battu (3-2), alors que le duel WA Tlemcen - CS Constantine a été le seul de cette 20e journée à s'être terminé sur un score vierge (0-0). Un peu plus tôt dans l'après-midi, la JSM Skikda et le Paradou AC, qui évoluaient tous les deux à domicile, avaient respectivement dominé l'US Biskra (2-0) et le RC Relizane (2-1). R.S