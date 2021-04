Alors qu'elle vient d'être gratifiée du titre honorifique de champion de la phase aller du championnat de la Ligue 1 en Algérie, l'Entente de Sétif est dans l'obligation de, non seulement, gagner son match contre Ahly Benghazi, pour le compte de la dernière journée de la phase des groupes de la coupe de la CAF, mais elle devra également attendre l'issue du deuxième match Enyimba - Orlando Pirates pour savoir si elle sera qualifiée pour les quarts de finale. L'Entente reste sur un match nul face à Orlando Pirates (0-0), mer-credi dernier, à Johannesburg pour le compte de la cinquième journée de la phase de poules (Groupe A). Et justement, à l'issue de ce match nul et de la victoire d'Al Ahly Benghazi face à Enyimba (1-0), l'ESS est classée dernière du groupe avec un total de 5 points, au moment où son adversaire du jour est toujours leader avec un total de 9 points et déjà qualifié pour les quarts de finale. Enyimba est 3e avec un total de 6 points, alors que le club libyen du Ahly Benghazi occupe la 2e place avec un total de 7 points. Ce qui veut dire que l'Entente doit disputer une «finale», aujourd'hui, sur la pelouse du stade du 8-Mai 1945, tout en espérant qu'Enyimba fasse match nul ou perde à domicile face au leader actuel, Orlando Pirates qui n'a plus rien à perdre dans la mesure où cette équipe sud-africaine est déjà qualifiée aux quarts de finale. En tout cas, sur le plan de l'effectif, il faut reconnaître que le coach de l'Entente, le Tunisien Nabil El Kouki a beaucoup d'atouts pour gagner ce match. En effet, avec le gardien de but, très expérimenté sur le plan africain, à savoir Khedaïria, et un guide de la défense du nom de Bekakchi, sans oublier, les deux «porteurs d'eau», Kendouci et Karaoui ainsi et surtout les deux attaquants Djahnit et Amoura, nul doute que l'ESS sortirait vainqueur de ce dernier match de la phase des groupes. Il est important de signaler que sur le plan comptable, et compte tenu du fait que les deux premiers de chaque groupe se qualifieraient en quarts de finale, en l'état actuel du classement, il ne reste donc qu'un seul ticket pour trois équipes. Ce qui veut dire que théoriquement et mathématiquement, toutes les équipes peuvent se qualifier au prochain tour ou être éliminées. Les matchs d'aujourd'hui sont décisifs avec le déplacement périlleux du leader, Orlando Pirates au Nigeria pour croiser le fer avec Enyimba. Les Sud-Africains n'ont donc pas intérêt à perdre ce dernier match car cela ferait qu'ils pourront perdre le leadership au profit de leur adversaire du jour. Du coup, Ahly Benghazi pourrait repasser deuxième si jamais il dispose des Algériens. D'ailleurs, la délégation du Ahly Benghazi devait rejoindre Sétif, hier, sur un vol spécial. Le staff technique de l'Entente s'est surtout basé, ces derniers jours sur l'aspect psychologique pour mettre les joueurs dans de très bonnes conditions afin d'assurer la victoire ce soir. Et à ce propos et aux dernières nouvelles, la direction de l'équipe a assuré qu'elle verserait les primes des matchs aux joueurs avant la rencontre de ce soir. On parle de 35 millions de centimes pour chaque joueur afin de les booster psychologiquement pour gagner ce match décisif, sachant qu'il faut attendre le résultat de l'autre match du groupe pour se fixer sur la qualification ou pas de l'Entente aux quarts de finale de cette coupe continentale. À Sétif, les fans de l'Aigle noir croisent déjà les doigts...