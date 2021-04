L'ES Sétif s'est vu, comme prévu, refuser, sa demande à la Confédération africaine de football (CAF), de décaler de 24 heures le match programmé aujourd'hui en déplacement face aux Nigérians d'Enyimba (14h00), dans le cadre de la 3e journée (Groupe A) de la phase des poules de la coupe de la Confédération. Ainsi, la délégation de l'Entente composée, entre autres de 24 joueurs est arrivée à Aba (Nigeria) vendredi. Dans la pratique, le coach tunisien de l'ESS, Nabil El Kouki, a d'abord convoqué 26 joueurs pour cette rencontre. Mais, il a été obligé de se passer des services de deux d'entre eux à savoir Meddour et Derfelou, blessés. El Kouki se passera, également, des joueurs Ghacha, Lomotey, Messala, Ferhani et enfin Touré qui a résilié son contrat. Le coach de l'Entente a été contraint de faire appel à plusieurs joueurs de l'équipe réserve pour compléter son effectif. Il s'agit des joueurs Zadi, Belloul, Belbey, Laïdouni et Fellahi. Les Sétifiens auront donc une mission bien difficile cet après-midi face à cette coriace équipe nigériane compte tenu de ses nombreuses défections ainsi que par rapport à sa position dans ce groupe «A» de la coupe de la CAF. Il est utile de rappeler que l'Entente a complétement raté son entame dans cette phase des poules, en concédant d'abord le match nul «à domicile» face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates (0-0), dans un match disputé exceptionnellement au stade d'Accra (Ghana), avant de s'incliner face aux Libyens du Ahly Benghazi (1-0), au stade Petrosport du Caire (Egypte). Ainsi et au terme de la 2e journée, l'ESS ferme la marche avec un seul point seulement, alors qu'Orlando Pirates est leader avec un total de 4 points, devant Enyimba et Ahly Benghazi, qui comptent trois points chacun. Ce qui veut dire tout simplement que les joueurs de l'Entente de Sétif n'auront pas d'autres choix que de revenir avec un résultat positif, afin de garder leurs chances pour la qualification aux quarts de finale. Le coach El Kouki, lui-même reconnaît la difficulté de la mission, mais il reste, toutefois confiant et optimiste: «C'est un match que nous allons tenter de bien négocier pour revenir avec un résultat positif. C'est vrai qu'on s'attend à un match difficile devant un adversaire qui n'est pas facile à manoeuvrer sur sa propre pelouse. Il reste encore quatre matchs à jouer», indique-t-il, avant d'ajouter que «cette rencontre est importante, certes, mais elle n'est pas du tout capitale.». Sur leur vis-à-vis de cet après-midi, le technicien tunisien déclare qu'»on a bien étudié le jeu de l'adversaire et comme tout le monde, ils ont leurs points forts et leurs points faibles. Il va donc falloir exploiter les points faibles pour revenir avec un bon résultat», a affirmé le coach de l'ES Sétif. Versant dans le même sens, le gardien de but de l'ESS, Khedaïria estime, pour sa part qu' «en dépit des absences, on saura faire preuve de force de caractère». Kheïdairia reconnaît qu'«Enyimba est difficile à jouer» mais poursuit-il «On doit être en mesure de chercher un résultat positif. Et justement en cas de résultat positif, beaucoup de choses changeront», a conclu le portier de l'Entente de Sétif. Dans l'autre match de ce groupe, Al Ahly Benghazi deviendra dès ce soir (20 heures) le premier club libyen depuis 2010 à accueillir un match de club de la CAF en affrontant les visiteurs sud-africains de Orlando Pirates. La situation au pays avait forcé les Equipes nationales et les clubs libyens à organiser des matchs à domicile dans d'autres pays d'Afrique du Nord, principalement en Tunisie et en Égypte. Après le retour au calme dans le pays, Ahly Benghazi recevra donc dans la soirée aujourd'hui Orlando en terre libyenne.