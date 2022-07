La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) a bien entamé sa participation à la 8e Coupe arabe, en battant, jeudi dernier, son homologue libanaise (2-1), au stade Émir Sultan d'Abha pour le compte de la première journée du groupe «C» de cette compétition régionale. Les joueurs du sélectionneur, Mohamed Lacette, étrangement absent sur le banc des Verts, ont, d'emblée, affiché leur détermination à ne pas rater cette première sortie en Coupe arabe. Dominant sur le terrain, ils ont raté plusieurs occasions avant que Massil Adjaoudi n'ouvre la marque suite à un cafouillage à l'intérieur de la surface de réparation (39'). Revigorés par cet avantage, les Verts poursuivent leur domination des Libanais qui ont réagi instinctivement pour tenter d'égaliser. On jouait la 39e minute du jeu, quand, Yassine Ben Hamed double la mise au profit des Verts. Le latéral gauche algérien, hérite dune balle en dehors de la surface de réparation, Yassine Ben Hamed adresse un tir imparable vers les bois libanais avant de voir sa balle se loger à l'intérieur de la cage. Et c'est le deuxième but algérien, intervenu à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. De retour des vestiaires, les Algériens jouent plus à l'aise et tentent de bien gérer ce score. Mais le joueur Amar Bahlaouane, a tout de même réussi à réduire la marque pour le Liban à la 83e minute du jeu. Et c'est ainsi que l'Algérie a battu le Liban (2-1), dans ce premier match du groupe «C» de la Coupe arabe où figure également la sélection libyenne de la même catégorie. Et justement, la sélection libyenne sera le prochain adversaire de l'Algérie pour boucler cette phase des poules. Le match est prévu le 27 juillet en cours. Ce qui permet aux joueurs algériens de bien récupérer sur le plan physique et surtout de bien préparer ce second match. Pour le moment, l'Algérie occupe la première place de ce groupe «C» avec un total de 3 points. Le Liban et la Libye comptent zéro point chacun. 18 pays prennent part à cette compétition régionale qui s'étalera jusqu'au 6 août 2022 dans la ville d'Abha en Arabie saoudite. À rappeler qu'en vue de ce rendez-vous arabe, le coach national, Mohamed Lacette, a fait appel à 23 joueurs, dont 9 évoluant à l'étranger. Les Algériens ont effectué leur dernier stage préparatif au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, avant de rejoindre la ville d'Abha en Arabie Saoudite dimanche, via Dubai. Enfin, il est tout aussi important de rappeler également, que lors de la précédente édition, disputée en 2021 au Caire (Égypte), la sélection nationale des U20 s'est inclinée en finale face à l'Arabie saoudite (2-1). Les deux sélections s'étaient déjà rencontrées au dernier stade de l'épreuve, lors de la 2e édition organisée en Algérie (1985), remportée par les Saoudiens (2-1). Pour cette édition 2022, la compétition a enregistré la participation de 18 pays qui ont été scindés en six groupes de trois équipes. Par ailleurs, il est tout aussi utile de savoir que les premiers des groupes A, B, C, D, E, F ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finales prévus le 31 juillet. Enfin, les demi-finales auront lieu le 3 août tandis que la finale se jouera le 6 août prochain à 19h00.