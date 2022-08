Sachant parfaitement la valeur de la préparation des sportifs pour la préparation des échéances régionales, continentales et internationales, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a demandé d'accompagner les athlètes ayant participé aux Jeux méditerranéens (JM) dans leurs entraînements.

L'objectif principal de cette décision du chef de l'État est de prendre en charge convenablement et d'accompagner les athlètes talentueux en prévision des prochains Jeux olympiques de Paris (2024).

En effet, au cours de sa rencontre périodique avec la presse nationale, diffusée, hier, sur les chaînes de télévision et les radios nationales, le président Tebboune a précisé qu'il avait demandé au ministre de la Jeunesse et des Sports de saisir les fédérations sportives de l'impérative prise en charge des athlètes ayant participé aux Jeux méditerranéens (JM) avec une prise en charge de l'État, aussi bien à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, «afin de pouvoir former une élite nationale dont nous vanterons les mérites devant le monde entier». Le président de la République a fait remarquer qu'eu égard au succès des Jeux méditerranéens abrités par la ville d'Oran, traduit entre autres par la mise à disposition d'infrastructures et de centres d'hébergement, «l'Algérie est, aujourd'hui, disposée à accueillir des compétitions régionales et même internationales», s'est réjoui le président de la République. Et c'est la raison pour laquelle il a donc jugé, logiquement, important de continuer à «perfectionner les performances des fédérations et des athlètes, en participant notamment aux stages d'entraînement et en intensifiant les préparations». Mieux encore, Abdelmadjid Tebboune a ajouté qu'il faudra également, réaliser d'autres infrastructures sportives, particulièrement à l'est et au sud du pays. Par ailleurs, et durant cette rencontre périodique avec la presse nationale, le chef de l'État a même affirmé, que les Jeux méditerranéens d'Oran-2022 ont connu «un succès retentissant qui a surpris par son ampleur».

Le président Tebboune a tenu, d'ailleurs, à souligner que «nous avions souhaité que les Jeux soient un succès, et nous avons tout fait pour cela. Le succès était d'autant plus retentissant que tout le monde était surpris de son ampleur». «Le peuple algérien a contribué à ce succès, représenté par la société civile d'Oran et d'ailleurs.

Des Algériens étaient venus des 58 wilayas pour encourager nos athlètes», a -t-il constaté, attribuant le succès de ces jeux à «l'excellent travail accompli avec les associations de la société civile et le grand nombre de bénévoles qui ont participé à l'organisation à titre gracieux, ce qui témoigne de la bravoure dont ils ont fait montre au service de la patrie».

«Ces JM ont constitué un tournant décisif. Désormais, il y a l'avant et l'après JM d'Oran», a-t-il ajouté. Encore faut-il noter que le président Tebboune a «salué tous les intervenants dans l'organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM-Oran 2022), adressant particulièrement ses remerciements aux Oranais qui ont marqué de leur empreinte exceptionnelle ces Jeux, faisant ainsi honneur à l'Algérie,

un honneur digne de sa renommée».C'est alors que le président de la République a tenu, également, à encourager tous les athlètes à «préserver les résultats brillants réalisés lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens». Enfin, le président Tebboune a ordonné la «mobilisation de tous les moyens aux athlètes d'élite, toutes disciplines confondues, médaillés ou non médaillés, et ce, en vue d'une préparation idoine des prochaines échéances sportives internationales, notamment les Jeux olympiques de 2024».

À rappeler enfin que les Jeux méditerranéens se sont déroulés à Oran du 25 juin au 6 juillet 2022. L'Algérie a décroché la quatrième place avec plus de 50 médailles (20 or, 17 argent et 16 bronze). Il faut souligner, aussi, que c'est là une prestation historique pour l'Algérie.