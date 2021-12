Les Jeux méditerranéens Oran-2022 continuent à dominer les débats, aussi bien au niveau local, qu'au plan national et régional. Le dernier séminaire sur les JM a suscité cet intérêt particulier réservé par les délégations méditerranéennes, venues s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et des responsables locaux, ayant réussi le pari en convainquant les invités d'Oran, tout en leur garantissant que l'Algérie est dans la «touche finale» de ses préparatifs pour cette rencontre d'envergure méditerranéenne. En effet, le nouveau complexe sportif d'Oran et le Village méditerranéen sont d'autant plus d'une importance capitale pour les JM que les travaux sont à leur fin. Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a été affirmatif en révélant que «ces deux infrastructures devront être réceptionnées en janvier prochain». Le Complexe olympique d'Oran est l'une des infrastructures les plus importantes dont s'est doté le mouvement sportif national. Il comprend entre autres, un stade de football en gazon naturel d'une capacité d'accueil de 40 000 places, en plus d'un stade pour les compétions d'athlétisme de 4 000 places. Idem pour le village méditerranéen. Cette infrastructure importante comprend plus de 4 200 chambres et plusieurs structures sportives et de loisirs, en plus d'un centre médical et de 3 restaurants. Aucun des participants au conclave d'Oran n'a dissimulé sa satisfaction, en s'enquérant sur les états des lieux tout en constatant concrètement la cadence qu'ont pris les travaux axés, ces derniers mois, sur l'achèvement des projets, en plus de la qualité des structures accueillant, l'été prochain, les sportifs des 26 pays méditerranéens participants. Le président de la Commission technique du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), Mohamed Zribi, n'a pas omis de saluer «la qualité» des infrastructures sportives qui abriteront les compétitions. Le même responsable s'est dit «satisfait» de l'état d'avancement des travaux, notamment au niveau de la salle omnisports dotée de 6 000 places et du centre nautique, en plus des travaux de restauration effectués dans plusieurs autres structures. Par- là même, il a salué «la qualité de ces infrastructures sportives réalisées, selon les normes internationales». Et d'ajouter: «Nous n'avons pas d'inquiétude quant au parachèvement des travaux dans les délais fixés, notamment concernant la salle omnisports et le centre nautique qui seront prêts fin janvier prochain.» Il a souhaité que «la 19e édition à Oran soit meilleure que la précédente, tenue à Tarragone (Espagne) en 2017». «Nous n'avions aucun doute sur les capacités de l'Algérie à organiser les Jeux méditerranéens. L'édition d'Oran aura lieu dans les délais fixés du 25 juin au 5 juillet prochains», a-t-il conclu.