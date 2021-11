Rien ne sera laissé au hasard. Donner la meilleure image de la capitale de l'Ouest oblige. Ainsi donc, les préparatifs pour la rencontre sportive d'envergure méditerranéenne sont menés à un rythme effréné, à commencer par la mise en place des portiques électriques et de l'écran géant dans le stade Zabana, ce dernier fait l'objet d'une vaste opération de réhabilitation. Ces deux nouveautés, de haute technologie et de haute technicité, ont été opérationnelles ce samedi, à l'occasion de la rencontre, de la 2e journée du Championnat national, qui a opposé, à Oran, le MC Oran et le Paradou AC. Rappelons que cette confrontation a fini par une large victoire des Algérois par un score lourd (4-2). Ces outillages technologiques sont au nombre de 12 portiques électroniques. Les responsables du stade ont jugé utile d'en exploiter 5 lors de cette rencontre qui a coïncidé avec la réouverture des enceintes sportives au public, après une année et demie de fermeture pour prévenir contre le coronavirus. Les 2 opérations s'inscrivent dans le cadre de la modernisation de cette enceinte footballistique, dont la capacité d'accueil avoisine les 40 000 places. L'installation des portiques électroniques permettra, notamment de rentabiliser au maximum cet équipement, grâce aux recettes émanant des rencontres du club local, le MC Oran. Ce n'est pas tout. La tricherie relève, désormais, de l'ancienne histoire, révèlent des responsables du club. D'autant plus que ces derniers se sont plaints, ces dernières années, de la fraude qui caractérise la gestion de la billetterie et causant l'entrée clandestine massive des spectateurs. Les mêmes sources indiquent que «cette formation subit un important préjudice financier». «Les travaux vont bon train», a-t-on révélé, soulignant que «le terrain sera doté d'une pelouse en gazon naturel». Cette mesure a été décidée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. La tutelle ambitionne, en effet, de généraliser l'opération sur tous les stades dont la capacité d'accueil est égale ou dépasse les 20 000 places. Le stade Zabana a bénéficié, en fin 2016, d'une nouvelle pelouse synthétique de dernière génération venue remplacer l'ancienne qui n'a pas été changée depuis 2009, rappelle-t-on. Ce stade fait partie d'autres infrastructures sportives à Oran qui ont fait l'objet de travaux de réaménagement et de mise à niveau en prévision des JM 2022, au moment où la capitale de l'ouest du pays s'apprête à réceptionner un grand complexe sportif, en vue de cet événement. En plus de quelques matchs de football comptant pour les tours préliminaires qui vont se jouer au stade Zabana, ce dernier est programmé pour accueillir la finale du tournoi de football du rendez-vous méditerranéen prévu du 25 juin au 5 juillet 2022. Ledit tournoi est réservé aux sélections nationales des moins de 20 ans, souligne-t-on.