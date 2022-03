Malgré sa victoire contre Leicester (2-1), jeudi, Rennes ne disputera pas les quarts de la Ligue Europa Conférence. Une déception pour l'entraîneur du club breton, Bruno Genesio, qui a poussé un gros coup de gueule contre l'arbitrage. Bruno Genesio n'accepte pas l'élimination contre Leicester. Rennes ne jouera pas les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. En dépit de sa domination globale, le club français s'est fait avoir par Leicester (0-2, 2-1) lors des 8es de finale. Une victoire au retour, jeudi, marquée par de nombreuses décisions litigieuses du corps arbitral. De quoi irriter très sérieusement Bruno Genesio.

En effet, l'entraîneur de la formation bretonne digère mal les (non) choix d'Anastasios Sidiropoulos. «Regardez le coup de coude sur Guirassy (dans le temps additionnel, ndlr). Comment on peut ne pas siffler un penalty? Pour moi, c'est une erreur manifeste qui aurait pu être compensée avec la VAR. J'ai surtout envie de féliciter mes joueurs ce soir malgré l'élimination. On aurait mérité mieux, il faut qu'on continue dans cette voie», a pesté le manager passé par l'Olympique Lyonnais, qui regrette l'absence de la VAR dans cette épreuve. «Je ne pense pas que l'UEFA ait des problèmes financiers pour ne pas mettre la VAR en Conférence League alors qu'elle est présente en Ligue Europa et en Ligue des Champions. Il faut m'expliquer pourquoi il n'y a pas la VAR en Conférence League, encore plus dans des matchs à élimination directe. Je conteste le fait qu'une compétition européenne ne se déroule pas dans les mêmes conditions que les autres compétitions européennes», a poursuivi le technicien rennais face aux journalistes.

Pour Genesio, Rennes est victime de son statut. «Sur les deux matchs on est lésé d'au moins un penalty. Je ne veux pas accabler l'arbitre même si je pense qu'à un moment donné, c'est un peu trop dans le même sens pour que ce ne soit que le hasard. Je pense qu'on doit jouer cette compétition dans les mêmes conditions que les autres coupes d'Europe. Il y a plusieurs décisions contraires sur les deux matchs, au moins trois», a rajouté le coach du SRFC. «Peut-être que Rennes est un club moins attrayant pour un quart de Conférence League que Leicester. À nous d'écrire notre histoire en marquant deux fois plus de buts que l'adversaire. Je dis simplement qu'on est peut-être arbitré différemment si on s'appelle Rennes plutôt que Leicester, inconsciemment. Un célèbre président, qui n'est plus là, a dit un jour: ‘J'ai compris'. Il faut qu'on comprenne nous aussi», a terminé Genesio. Rendez-vous dès la saison prochaine pour montrer que Rennes a compris la leçon.