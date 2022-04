L'Eintracht Francfort a créé la sensation mercredi en terrassant le FC Barcelone 3-2 après le nul de l'aller (1-1) pour rallier les demi-finales de la Ligue Europa, où il affrontera West Ham, tombeur de Lyon (1-1, 3-0). Les Catalans ont cédé d'emblée sur un pénalty concédé dès la 4' après un accrochage entre Eric Garcia et Lindstrom et transformé par Kostic, puis une deuxième fois à la demi-heure de jeu sur une sublime frappe lointaine signée Borré (36'), avant de voir leurs derniers espoirs s'envoler sur une frappe croisée de Kostic, pour le doublé (67'). Le joli but du capitaine blaugrana Busquets (90'+1) et le penalty transformé par Memphis Depay au bout du temps additionnel (90'+10), n'auront donné qu'un vain et bref espoir aux Catalans. Un exploit majuscule pour ce modeste club allemand, actuel 9e de Bundesliga, qui n'avait plus gagné un seul match depuis un mois (cinq nuls et une défaite), et qui rêve de remporter son premier trophée continental depuis la Coupe de l'UEFA 1980. Et un énorme premier coup dur pour Xavi, le technicien catalan appelé à la rescousse d'un Barça en perdition en octobre et qui avait jusque-là fait des miracles avec le groupe catalan.

«Si c'est un désastre, il fait partie du processus d'apprentissage. On va continuer sur cette voie. On est en train de remonter la pente. Certes, là, maintenant, on est tous en colère du match que l'on a fait, il y aura des critiques, du pessimisme, mais on ne ne peut pas dévier du chemin. Il faut continuer», a harangué Xavi. Poussés par les 25 000 supporters allemands qui ont envahi Barcelone et le Camp Nou (soit un tiers des 79 469 spectateurs présents), s'appropriant l'enceinte blaugrana comme rarement vu auparavant, les Aigles sont tombés sur la Catalogne.

Pour l'Eintracht, le rêve continue. Pour le Barça de Xavi, écarté de la Ligue des Champions dès la phase de groupes en décembre pour la première fois depuis 2006, cette nouvelle désillusion va mettre un coup de frein au projet de grand retour sur la scène européenne. Il lui faudra désormais assurer une place dans le top 4 du championnat d'Espagne pour amener ce jeune groupe en Ligue des Champions, la saison prochaine.