Effectué un an avant la Coupe du monde de football au Qatar, le tirage au sort de la Coupe arabe des nations, organisée par la FIFA, dont la première édition aura lieu du 1er au 18 décembre 2021 a placé l'Algérie dans le groupe «D» avec la redoutable sélection égyptienne, en attendant les deux prochains adversaires. L'Algérie, meilleure nation africaine et arabe, a donc hérité d'un groupe «D», en attendant les deux autres adversaires qui seront connus à l'issue des deux matchs barrages: le premier opposant Le Liban à Djibouti et le second opposant le Soudan à la Libye. Pour le Liban, les informations manquent sur cette sélection, d'autant plus qu'il s'agit, évidemment, des joueurs locaux ou évoluant dans les pays asiatiques ou arabes. Cependant, on connaît assez le football soudanais et libyen dans la mesure où ce sont des adversaires que l'Algérie connaît bien pour les avoir déjà rencontrés. Il est très important, de préciser au passage que cette compétition tombe en pleine saison en Europe, et elle concerne donc a priori les joueurs locaux plus éventuellement quelques expatriés dans le Golfe. Présent lors de cette cérémonie du tirage au sort de cette compétition régionale, en compagnie du secrétaire général, Mohamed Saâd, le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, a estimé: «Nous sommes tombés dans un groupe fort et vous serez témoin d'une concurrence acharnée», avant d'ajouter: «L'Algérie participera avec la sélection des joueurs locaux, avec la possibilité de renforcer l'équipe avec des joueurs actifs dans les Championnats arabes.» Amara indiquera que «le retour de cette compétition aura inéluctablement un impact positif sur toutes les sélections, que ce soit celles qui évoluent sur le continent africain ou asiatique vu que celles-ci préparent des échéances importantes, notamment la CAN et les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022». «Cela permettra également au pays frère du Qatar de tester les infrastructures et les équipements pour le tournoi mondial», a déclaré encore Amara. Concernant la participation algérienne, le patron de la FAF dira: «Comme il est de coutume, notre sélection jouera pour le titre et se donnera à fond pour être à la hauteur des attentes de nos supporters. C'est le cas d'autres sélections, comme le Qatar, l'Egypte, la Tunisie ou le Maroc, pour ne citer que ces nations. Pour y arriver, la FAF mettra tous les moyens pour permettre à notre sélection de se préparer dans d'excellentes conditions et réunir les meilleurs joueurs du moment pour atteindre ses objectifs.» Par ailleurs, le président de la FAF a livré quelques confidences à propos de sa prochaine rencontre avec le sélectionneur de l'Equipe A, Djamel Belmadi: «Je n'ai pas encore rencontré le sélectionneur national en raison des mesures sanitaires imposées au Qatar», a-t-il confié à la Télévision algérienne, avant d'ajouter: «Je le rencontrerai lorsque les circonstances le permettront. Et puis, cette rencontre avec Belmadi sera normale et il n'est pas nécessaire d'exagérer.» De plus, le président de la FAF a assuré que «nous avons commencé à nouer des contacts avec le président de la FIFA, de la CAF et de l'Union arabe de football et nous établirons une diplomatie sportive forte» a-t-il conclu.

De son côté, l'ancien sélectionneur national Rabah Madjer a réagi à ce tirage au sort sur le plateau d'une chaîne de télévision arabe. «En parcourant le groupe D on pense tous favoriser l'Algérie et l'Egypte, mais moi, je pense que l'Egypte est mieux placée que l'Algérie pour se qualifier.» Avant d'expliquer:

«L'équipe égyptienne est composée en majorité de joueurs locaux, elle n'a que trois éléments qui évoluent en Europe. L'Algérie va-t-elle participer avec ses professionnels? Je ne le pense pas. Elle va participer avec des joueurs locaux», a-t-il conclu. De plus, il y a lieu de noter que dans le groupe «A», le Qatar, pays hôte, affrontera l'Irak et les vainqueurs des rencontres Oman - Somalie et Koweït - Bahreïn.

Le groupe «B» est composé de la Tunisie, des Emirats arabes unis, de la Syrie et du vainqueur du match Mauritanie - Yémen. Enfin, le groupe «C», renferme, lui, le Maroc, l'Arabie saoudite et les vainqueurs des matchs Jordanie - Soudan du Sud et Palestine - Comores. Cette compétition aura lieu du 1er au 18 décembre prochain et se déroulera dans les six sites qui abriteront la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022.