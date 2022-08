Pour un début, ce n'est guère ce que souhaitait les supporters et surtout la direction de la JS Kabylie. Une défaite lors de la première journée du championnat face à l'ASO Chlef (0-1), qui reprend ainsi sous de mauvais augures pour un club qui ambitionne de jouer les premiers rôles dans les compétitions auxquelles il prend part cette saison. Les Canaris ont en effet concédé une défaite à l'extérieur de leurs bases avant-hier devant un adversaire qui veut réellement arracher un titre. L'ASO Chlef n'a pas cherché à philosopher en allant droit au but dans l'attaque. D'ailleurs, il a poursuivi toute la rencontre avec un esprit offensif, qui lui a permis de marquer le seul but de la rencontre à quelques minutes seulement du sifflet final. Les Canaris, quant à eux, étaient timides avec un groupe hétérogène souffrant de l'absence de coordination entre les compartiments. Malgré les occasions nombreuses, les attaquants n'ont pas été percutants laissant filer lamentablement des opportunités de marquer. Bien au contraire, le groupe a failli céder à plusieurs reprises devant les attaques persistantes d'une équipe de Chlef qui avait la hargne de remporter la victoire et, ainsi, débuter avec une victoire. Ce qui est d'ailleurs fait. Un début par une victoire est très bénéfique pour le moral des troupes. La défense de la JSK, quant à elle, a dû souffrir pour garder les filets vierges, mais elle ne tiendra toutefois pas jusqu'à la fin de la rencontre. Cependant, la défaite n'est pour autant pas une calamité. Pour les plus optimistes, c'est le calendrier qui a fait que les Canaris entament le championnat avec un déplacement périlleux. Ce qui n'est pas tout à fait faux, car les rencontres à l'extérieur réservent souvent de mauvaises surprises surtout quand il s'agit d'affronter un club désirant arracher une victoire. Aussi, ce premier revers est à oublier au plus vite, car les rencontres qui viennent ne sont pas si faciles même à l'intérieur des bases à Tizi Ouzou. Les Canaris affronteront le CS Constantine vendredi prochain au stade du 1er-Novembre de la ville de Tizi Ouzou pour le compte de la deuxième journée du championnat. Ce ne sera pas une sinécure, d'autant plus que le facteur psychologique jouera contre les Canaris. Ceux-ci ont, en effet, souvent perdu à Tizi Ouzou, chez eux, face au CSC. Au chapitre de l'effectif, il convient de noter que coach Riga a une brochette riche de choix. Les recrutements ont été effectués pour justement lui offrir cette opportunité de disposer de plusieurs joueurs par poste. Ce qui lui permettra de former un groupe homogène et percutant au bout de quelques journées. Riga débute ainsi avec un faux pas mais cela n'est pas pour décourager un technicien de sa trempe car ce dernier est connu pour avoir remis sur les rails de grands clubs européens. Et, c'est justement ce qui lui est demandé à la JSK. Remettre les Canaris sur le chemin des victoires et surtout des titres.