Mieux vaut tard que jamais. La direction technique du club phare de l'Ouest a, en dépit, de tous les problèmes à laquelle elle a été confrontée, réussi le pari en réparant le «tort» causé par la direction du club en ayant procédé au recrutement sans retenue à telle enseigne que le team s'est retrouvé dans une situation gênante. Qui prendre et qui maintenir? Telle a été la question qui est revenue sur les lèvres de plus d'un, notamment. En opérant à l'assainissement des rangs, le coach Omar Belatoui a, en un laps de temps record, réussi son coup en arrêtant la liste des joueurs devant représenter les Rouge et Blanc au Championnat national. Comprenant 35 athlètes, cette liste a été ramenée à 27 joueurs seulement, mettant ainsi fin à la longue polémique qui a entouré ce dossier en raison d'une gestion dont les contours et les desseins sont jusque-là inexpliqués. Le nouvel entraîneur, Omar Belatoui, étant désormais maître à bord, compte tenu des atouts lui ayant été totalement attribués par le premier responsable du club, Youcef Djebbari, a fait preuve de la célérité des procédures en retenant des joueurs qu'il juge possédant la patte leur permettant d'aller normalement dans cette saison, sans pour autant souffler, ne serait-ce qu'un petit mot sur les objectifs tracés par le club. Contre toutes attentes, le club jouera, comme à son accoutumée, sa survie au sein des équipes d'élite sans aspirer aux premiers rôles. Pour cause, la situation et la politique générales du club sont au plus bas niveau. Cette question n'est pas à l'insu aussi bien des responsables du club que des supporters et encore moins des autorités locales. C'est d'ailleurs, la raison pour laquelle l'on a misé sur le sauvetage d'abord du club de la déchéance avant de songer opiniâtrement à une quelconque avancée de l'avant. Pourquoi pas, si toutefois les conditions permettant cette «rêverie» soient réunies? D'autant plus que le coach n'est aucunement défaitiste ni encore moins fataliste. Pour preuve, il a tenu à prendre en main les commandes du team pour redresser la barre. Jusque- là, Belatoui ne s'est aucunement exprimé sur les objectifs. Il en est de même pour Youcef. Pour l'heure, l'on se contente de lancer les premiers jalons permettant d'aligner une équipe devant défendre la citadelle des Hamraoua, et sans plus. Appelé à la rescousse, Belatoui prend les manettes dans des conditions lamentables. Ayant entamé mercredi son travail, il a insisté pour dégraisser l'effectif après avoir trouvé sur place pas moins de 35 joueurs au moment où les règlements en vigueur autorisent les clubs de l'élite à disposer de 27 licences, d'où des pourparlers lancés avec des joueurs alors que le championnat est à sa seconde journée. L'assainissement de l'effectif de la formation d'El-Bahia a permis de retirer les licences des joueurs retenus, à l'exception de deux recrues (Djerrar et Motrani), ainsi qu'un troisième ayant renouvelé son contrat cet été (Bounoua), en raison du retard accusé dans le dépôt de leurs dossiers au niveau des instances compétentes, regrette-t-on. Dans le cadre du renforcement de la barre technique, la piste de l'ancien joueur des Rouge et Blanc et l'ancien international algérien, Moulay Haddou, est écartée. Pour cause, la crise financière est, à plus d'un titre, avancée.