Le championnat d'Algérie 2022 de vélo-tout-terrain, spécialités cross-olympique (XCO) et descente (DH), pour les catégories cadets - juniors - seniors (messieurs et dames), se déroulera les 21-22 octobre courant, au niveau du Parc national de Lala-Setti (Tlemcen), a-t-on appris, hier, auprès des organisateurs.

«Le cross-olympique (XCO) sera ouvert à toutes les catégories d'âge, alors que l'épreuve de descente (down hill) sera destinée uniquement aux athlètes de plus de 17 ans)», a-t-on commencé par détailler de même source.

Les engagements, pour participer à ce Championnat national de VTT ont débuté le 13 octobre et se poursuivront jusqu'au jeudi 20 du même mois» a poursuivi la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), coorganisatrice de la compétition avec la Ligue de cyclisme de Tlemcen, la DJS de Tlemcen et le VTT Club Tlemcen. L'épreuve de descente (DH) sera la première au programme, puisqu'elle se déroulera vendredi à 10h00, sur un circuit de 2,09 kilomètres. Les épreuves de cross-olympique, quant à elles, auront lieu le lendemain, samedi 22 octobre, sur un circuit de 4,19 kilomètres, également au Parc national de Lala-Setti.

« Les cadets (filles et garçons) devront effectuer quatre tours, pour une distance de 16,76 kilomètres. Les juniors, eux, effectueront cinq tours, pour une distance totale de 20,95 kilomètres, alors que les seniors en feront sept, pour une distance totale de 29,33 kilomètres», a-t-on encore détaillé dans un communiqué.