La sélection algérienne d'athlétisme a réussi un exploit unique aux Championnats du monde 2022 des moins de 20 ans, clôturés samedi soir à Cali (Colombie), en parvenant, pour la première fois de son histoire, à glaner deux médailles pendant une même édition. En effet, l'athlétisme algérien n'a que rarement brillé sur le plan mondial chez les jeunes. Il ne comptait d'ailleurs que six médailles à son palmarès avant cette édition 2022, disputée du 1er au 6 août courant en Colombie. La première de ces médailles était en argent et elle a été remportée par Nour-Eddine Morceli, en 1988, sur 1500 m, alors que les cinq autres médailles ont été l'oeuvre de Miloud Abaoub (bronze du 1500m/1996), Baya Rahouli (or du triple saut/1998), Imad Touil (or du 1500 m/2008), Abderrahmane Annou (argent du 1500 m/2010) et Mohamed Ali Gouaned (argent du 800m/2021). Cette fois, et bien qu'elle n'ait engagé que 12 athlètes à Cali (10 messieurs et 2 dames), l'Algérie a réussi à glaner 2 médailles d'argent, respectivement par Ismaïl Benhammouda sur le 10 km/marche, et Haïthem Chenitef sur le 800 m. Mais ce n'est pas tout, car force est de reconnaître que même s'ils n'ont pas glané de médailles à Cali, les 10 autres représentants algériens dans ces Mondiaux 2022 ont réussi des parcours honorables. Bon nombre d'entre eux ont d'ailleurs réussi à atteindre la finale et à y réaliser de bons résultats, comme ce fut le cas avec Abderrahmane Daoud sur le 3000 m/steeple et Wissal Harkas sur le triple-saut. Pourtant, cette dernière relève encore de la catégorie des cadets et c'est ce qui donne encore plus de mérite à sa performance, car elle a réussi à concurrencer des athlètes plus âgées et nettement plus expérimentées. Des résultats encourageants donc pour l'athlétisme algérien qui enregistre des résultats satisfaisants au cours des derniers mois, y compris chez les seniors, où la nouvelle génération de l'élite nationale, conduite, notamment par les demi-fondistes Djamel Sedjati et Slimane Moula laisse présager un avenir radieux...