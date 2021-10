Que peut-on encore écrire sur les camarades de Djamel Benlamri, absent à cause de blessure, lors des 2 dernières rencontres d'octobre? Un Benlamri rassuré sur le bon rendement de son remplaçant, Abdelkader Bedrane, qui s'est montré sobre et attentif aux conseils de Belmadi. Le bateau «Algérie» est rentré sain, sauf et vainqueur de l'expédition du Niger-frère, qui a sombré corps et âme, face à la force tranquille des copains de Feghouli. Un inusable joueur de ce talent, ne peut qu'être utile et souvent décisif, lors des grands rendez-vous. Evoluant entre le tout jeune et talentueux Zerrouki et Bennacer, qui crache la grande classe, depuis la fin de son inévitable passage à vide de début de saison, Feghouli peut encore se donner, entièrement à l'EN, sur tous les plans. Derrière lui, les joueurs de classe, Attal (ou (Halaïmia, Benayada ou Zeffane), Mandi et Bensebaïni (ou Farès), en plus du rôle défensif et de vigilance accrue, envoient d'excellents ballons au trio de rêve, Belaïli, Bounedjah, Mahrez, sans compter les Benrahma, Slimani, Ghezzal, Ounas, sans omettre l'ultime rempart où veillent les gardiens de but, M'Bolhi, Oukidja et Medjadel. Evidemment, beaucoup d'autres joueurs d'expérience, tels que Brahimi, ou des jeunes que les membres du staff de Belmadi peuvent convoquer à tout moment. Ces joueurs pourront alors entrer dans des moments difficiles et faire la différence. Dans cette optique, il est important de rappeler que Belmadi avait émis le désir de voir le public revenir dans les stades. Là, il faut aussi préciser que notre cher public peut mettre la pression nécessaire au forcing des joueurs qui peuvent traverser, durant des moments de doute, de difficiles instants et que seul notre cher public peut tirer du désarroi, passager, fut-il! Un mot pour finir ce commentaire: le déstabilisant, déstabilisé et mis hara-kiri par lui-même, nous évoquons cet énergumène, jouet de la ville de Nice, où sont casés des milliers de pieds-noirs, de descendants de harkis, et des partisans inconditionnels de «l'Algérie française» et qu'Andy a prise pour l'Algérie de papa, celle des cartes postales des années 40-60! Non, jeune, mais déjà (vieil) homme, l'Algérie, ça se prend sans flirt, ni étreinte, avant le mariage! Belmadi a tout dit sur RMC, et Rothen, un sombre et quelconque ex-international français, qui voulait faire l'intéressant, et donc excuser, voire légitimer le geste fou de Delort envers «El Djazair», a eu son compte pour le restant de l'an 2021, en prenant acte de la désormais célèbre expression verbale de Belmadi! «La blague de l'année». Ce ne seront pas les élus de l'extrême-droite et Cie, qui voudront convaincre Belmadi, de faire marche arrière lorsqu'il a crié en plein plateau sur RMC, « qu'il fallait être prudent quand on parle d'une nation»! Car, et Belmadi l'a dit haut et fort, sur un plateau étranger, qu'il fallait participer à la qualif' et non pas attendre «comme une petite mariée» que l'équipe arrive à se débarrasser des adversaires locaux avant d'endosser le maillot «vert-blanc-rouge», ces couleurs pour lesquels plus d'un million de martyrs sont tombés! Lorsque Rothen s'était enflammé, Belmadi était là pour l'éteindre et l'écraser comme un p'tit mégot dans la mare d'eau du coin! Une manière pour Djamel, de replacer le débat dans son contexte, le football! Alors, pour l'avenir, les prétendants à l'Equipe nationale d'Algérie, l'avertissement est clair et sans ambages! Pour ce qui est des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022, disons, simplement, qu'à une avant-dernière marche, avant de prétendre à la qualification, tous les signaux sont au vert, oui, à une des couleurs nationales, tous les espoirs sont permis, les joueurs algériens, auront, sous des températures avoisinant trop souvent les 40° chez nous et les frères africains, mérité largement le billet pour aller davantage, vers l'avant, lutter loyalement pour une place au soleil sous les palmiers et espaces verts du Qatar, cette terre promise aux footballeurs algériens, convaincus de leur classe et leur volonté de vaincre, quel que soit l'adversaire, sud-américain, européen, américain, asiatique ou africain !