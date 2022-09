Le MC Oran a réalisé un bon nul pour le moral en accrochant le coleader, le CS Constantine (0-0) sur le terrain de ce dernier, samedi dernier pour le compte de la 5e journée de la Ligue 1 de football, mais son attaque reste toujours stérile. Le secteur offensif du club de la capitale de l'Ouest peine à retrouver le chemin des filets. Face au CSC, les Oranais ont bouclé pas moins de 433 minutes sans le moindre but. En effet, l'unique et seule réalisation des «Hamraoua» depuis le début de cet exercice remonte à la première journée lorsque Belaribi avait signé le premier but de la saison à la 17e minute de la rencontre sur le terrain du RC Arba (défaite 3-1), lors de la journée inaugurale de la nouvelle édition du championnat de l'élite.

Depuis, les «Mouloudéens» ne parviennent plus à marquer, aussi bien à domicile qu'en déplacement, ce qui leur a valu de ne collecter que trois petits points, dont deux à domicile. Cela a fait que les gars d'El Bahia courent toujours après leur première victoire de la saison. Pour autant, l'entraîneur Omar Belatoui, qui a été appelé à la rescousse au tout début du championnat, et qui ne cesse de réclamer patience, a qualifié de «bon pour le moral» le nul ramené de la ville de «Cirta». «Ce point est très bon pour le moral des joueurs, d'autant plus qu'il a été réalisé contre une équipe jouant les premiers rôles en ce début de saison, comme l'attestent ses quatre victoires de suite pour autant de matchs avant notre duel», a-t-il dit à l'APS. La satisfaction de l'ancien défenseur international est double, a-t-il poursuivi, au regard de la production nettement meilleure par rapport aux précédents matchs que son équipe a remportés pour la circonstance. En revanche, le coach du MCO a déploré l'attitude de certains supporters de son équipe qui ont fait le long déplacement de Constantine pour «insulter les joueurs et le staff technique», a-t-il regretté. Avec trois points au compteur, la bande à Belatoui occupe la 14e place au classement avec trois unités. Lors de la prochaine journée, les «Rouge et Blanc» accueillent un autre coleader, en l'occurrence, l'USM Alger, dimanche 2 octobre au stade Ahmed-Zabana (20h00).