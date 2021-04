Alors que son contrat se termine dans 2 mois et demi, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas trouvé d'accord avec ses dirigeants pour prolonger. Aujourd'hui, un départ semble de plus en plus proche pour le portier du Milan AC. Concernant son avenir, il aurait plusieurs touches avec notamment la Juventus, le Paris Saint-Germain ou encore Chelsea.

Néanmoins selon les dernières infos du quotidien AS, l'international italien aurait également une piste du côté de l'Espagne. Il serait dans le viseur de l'Atletico Madrid. Les Colchoneros qui risquent de perdre Jan Oblak (Manchester United?), envisageraient de lui offrir un contrat de 5 ans et un salaire de 8 millions d'euros par an.